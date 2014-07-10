Sirkeci'de feribot kazasında ölen Ece Su'nun ailesi şikâyetini çekti

İstanbul Sirkeci'de kapakları kapanmadan hareket eden feribotta hayatını kaybeden 5 yaşındaki kızı Ece Su Yılmaz ve anneannesi Şaziye Güleren'in ailesi İstanbul Deniz Otobüsü İşletmeleri (İDO) personeline yönelik şikâyetlerinden vazgeçti.

Eminönü'de, bir otomobilin arabalı vapura geçerken denize düşmesi sonucu biri çocuk 2 kişinin öldüğü olayla ilgili gemi kaptanın da aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılandığı davada, müşteki aile şikâyetinden vazgeçti.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık kaptan Erkan Atalay İm ile avukatları katıldı. Diğer sanıklar çımacı Levent Dönmez, usta gemici Özay Yaşar ile müşteki aile ve avukatı duruşmaya gelmedi.

Mahkeme Başkanı Nurettin Ak, müşteki Yılmaz ailesinin şikayetinden vazgeçtiklerine ve davadan feragat ettiklerine ilişkin bir dilekçeyi celse arasında mahkemeye sunduklarını belirtti.

Duruşmada tanıklık yapan aynı feribotta görevli Muhammet Bayraktar, olay öncesinde saat 03.00 gibi Sirkeci'de bekleyen araç ve yolcuları feribota yüklenmeye başladığını ifade ederek, "Bütün araçlar yüklendikten sonra kapak üzerinde araç olmadığını gördüm ve makineleri kontrol etmek için yerime geçtim. Bu sırada geminin hareket ettiğini fark ettim, kaptan da fark etti. O sırada kaptanın önündeki araçların yüklendiği alanı gösteren ekrana baktığımda kapak üzerinden bir aracın denize düştüğü anı gördüm" diye konuştu.

Yüklemenin tamamlandığı ve hareket etmeye hazır olunduğuna ilişkin "NETA" diye tabir edilen siren sesini duyup duymadığı sorulan Bayraktar, "NETA sesi benim görevim olmadığı için verilip verilmediğini duymadım. NETA sesi verildiğinde kaptan hareket verir. Ancak gemiler birbirinin yanına yanaştığında diğer gemiden verilen NETA bulunduğunuz gemiden de duyulabilir" dedi.

Sanık avukatları da olay yerinde keşif yapılmasını ve bilirkişi raporu hazırlanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyanın rapor hazırlanması için bilirkişiye gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Sirkeci'de 15 Mart'ta "Sadabat" isimli arabalı vapura son araç olarak binen Ebru Güleren Yılmaz'ın kullandığı otomobilin, kapak üzerinden denize düşmesi sonucu 5 yaşındaki kızı Ece Su Yılmaz ve 65 yaşındaki annesi Şaziye Güleren'in hayatını kaybetmesiyle ilgili hazırlanan iddianamede, gemi kaptanı Erkan Atalay İm, çımacı Levent Dönmez ve usta gemici Özay Yaşar'ın, ''taksirle ölüme neden olma'' suçundan 3 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.