Ece Su'dan sonra Sirkeci kazasından ikinci ölüm haberi geldi

Sirkeci'de, arabalı vapura gireceği sırada denize düşen otomobilden ağır yaralı olarak kurtarılan 61 yaşındaki Şaziye Güleren, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Süleyman Kaya'nın DHA'da yer alan haberine göre, 15 Mart günü meydana gelen kazada ağır yaralanan anneanne Şaziye Güleren, Bayrampaşa'daki özel bir hastaneye kaldırılmıştı. 6 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Güleren, bugün saat 17.00 sıralarında yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Aynı otomobilde bulunan Şaziye Güleren'in 5 yaşındaki torunu Ece su Yılmaz da olay günü yaşamını yitirmişti.

Öte yandan, kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, kaptan Erkan Atalay İm ile gemi personelleri Özay Yaşar ve Levent Dönmez çıkarıldıkları Nöbetçi İstanbul 30. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 16 Mart Pazar günü serbest bırakılmıştı.

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerü de dün ortaya çıkmıştı. Şaziye Güleren için yarın ikindi vakti Atakent 3. Kısım Hacı Ömer Çetinsaya Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek.