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Ece Su’nun annesi: Hepsi cezasını bulmalı

Sirkeci İskelesi’nde meydana gelen vapur faciasında 5 yaşındaki kızı Ece Su Yılmaz’ı kaybeden anne Ebru Güleren Yılmaz: 'Kapağın üzerindeydik gemi hareket etti, hepsi cezasını bulmalı'

18 Mart 2014 15:09

Arabalı Vapur İskelesi'nde meydana gelen kaza da hayatını kaybeden Ece Su'nun annesi Ebru Güleren Yılmaz ve teyzesi Mine Dalkılıç kazanın nasıl gerçekleştiğini anlattı. Anne, kapağın üzerindeyken geminin hareket ettiğini söylerken; Ece Su'nun teyzesi "bizi ölüme çağırdılar" dedi. 

Doğan HAber Ajansı'nın haberine göre, Sirkeci Arabalı Vapur İskelesi’nde meydana gelen olayda hayatını kaybeden 5 yaşındaki Ece Su Yılmaz’ın anne ve teyzesi yaşananları anlattı. Anne Ebru Güleren Yılmaz olay anını, "İlk kuyruğa girdik. Kuyruk ilerledi. En son sıraya ben geldim. Oradaki güvenlik görevlisi arkadaş dedi ki, ’gemiye binemezseniz ilerleyin, almazsa ötekine binersiniz’ dedi. Ben de dedim ki ’ben binmeyeyim, gitmeyeyim o zaman. Burada bekleyim’ dedim. Tam o sırada telsizine anons geldi ’araba gönderin’ diye. Ben de duydum bunu. ’İki araba gönderin’ diye anons geldi. Ben gittim. ’Buyurun gidebilirsiniz’ dedi. Daha kapağın üzerindeydim yarım... Orada arabaya yer vardı. Oraya gidiyordum. Kapağın daha yarısındayken hareket etti gemi. Arka tekerlek boşa düşünce ben zaten hiç bir şey yapamadım. Gidemedim ileriye daha fazla" şeklinde anlattı. 

 

Kapağın üzerindeyken hareket etti
 

Her şeyin çok kısa sürede gerçekleştiğini söyleyen acılı anne, şunları söyledi:
"Zaten 3 saniyede oldu ne olduysa. Kapağın üzerinde bile değildik. Zaten suya gömüldük. Bağırış çağırış.. Camım açıktı benim. Ben oradan çıktım herhalde. Kızım bağırdı. Teyzem bağırdı. Ondan başka da hiçbir şey hatırlamıyorum. Suyun içinden çıktım ben. Emniyet kemerim de takılıydı. Nasıl çıktım bilmiyorum ama. Yüzlerce kez arabalı vapuruna bindim. Hiç böyle bir şey görmedim. Kapak kapanmadan, kapak kapanmayı boş verin daha üzerindeyken hareket etti. Ben hiçbir şey duymadım. Ben tamamen normal seyirde biniyordum gemiye. Sadece bağırtılar duydum. ’Hareket ediyor’ diye bağırtılar duydum. ’Hareket ediyor’ diye herkes bağırınca ne olduğunu anlamadık zaten. Suda bulduk kendimizi. O anda suya gömüldük zaten. 2-3 saniye bir şeydi. Kızım bağırdı. Teyzem bağırdı. Herkes bağırdı. Biz kendimiz çıktık. Nasıl çıktığımızı bilmiyorum. Aynı anda çıktık herhalde. Ben daha bir şey göremiyordum. Işığa göre çıktım. Annem ve kızım bayağı sonra çıktı. Onları dalgıçlar çıkardı ama çok zor çıktılar."
 

Hepsi cezasını bulmalı
 

Gözaltına alınan kaptanın ifadesinde başka bir geminin düdüğünü, kalkış için kullanılan ‘NETA’ adlı sese benzettiğini söylediği hatırlatılınca anne Ebru Güleren Yılmaz, "Kapak kapalı değilken hareket etti gemi. Yüzlerce kez arabalı vapura bindim. Bir kapak kapanmadan gemi hareket etmez. Ben daha kapağın üzerinden geçmeden, yarı yarıya kapağın üzerindeydim hareket etti gemi. İstediği kadar şey söyleyebilirler. Vicdanlarına kalmış bir şey. Başka da bir şey demiyorum. Ama hepsi cezasını bulmalı. Burada bir tek hatalı varsa onlar. Ben orada bana ne deniyorsa onu yaptım. Beni ilk gönderenin de hatası yok bence. Ondan sonrakilerin hatası. Çünkü onlar beni gönderdiler. Ben de gittim" dedi.
 

Anne, anne diye bağırıyordu
 

Kızının çok özel bir çocuk olduğunu söyleyen Yılmaz, "Dünyanın en akıllı kızlarından biriydi. Ece hep çok mutlu bir kızdı sadece onu biliyorum.Çok özel bir kız çocuğuydu. Çok mutlu bir kız çocuğuydu. Sapasağlam çocuktu. Gayet sağlıklı, okuluna giden, balesine giden bir çocuktu. Hasta olsaydı eğer, hasta olanın ölmesi mi lazım .Yeğenimin doğum günüydü. Trafik çok diye vapuru tercih ettik. Anne, anne, anne diye bağırıyordu" ifadesini kullandı.



Teyze: Bizi resmen ölüme çağırdılar

 

Kaza sırasında arabada olan teyze Mine Dalkılıç da gözyaşları içerisinde, "Anlatılamaz ki o anlar. Anlatılamaz. Zannetmeyle kaptanlık mı oluyor. Bizi resmen ölüme çağırdılar. O yalan yazanların vicdanları yok. Bence vicdanları yok. Demek ki lösemi olunca öldü işte. İnsanlar artık insanlıktan çıkmış. İnsanlıkla ilgileri kalmamış. Ece tüm dostluklarımızı geliştirdi. Onu bir gören bir daha kopamazdı" şeklinde konuştu.

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