Bergüzar Korel'den Ece Su isyanı

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, Sirkeci'deki arabalı vapur iskelesinde yaşanan olayda 5 yaşındaki Ece Su Yılmaz'ın hayatını kaybetmesinin ardından "Oluyor böyle şeyler bunlar görünmez kazalar" diyen Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner'e "Bu görünmez bir kaza değil. Senkron hatası da değil. Bu olayın peşini bırakmayacağız" sözleri ile tepki gösterdi.

Dizilerde kamera arkasında çalışan Ebru Güleren Yılmaz ve 5 yaşındaki kızı Ece Su Yılmaz'ı yakından tanıyan ünlü oyuncu Twitter 'dan şu mesajları yayımladı:

- Sirkeci'de olan kazada hastaneyi ziyaret edip "Oluyor böyle şeyler bunlar görünmez kazalar" diyen Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner

-Bu görünmez bir kaza değil. Senkron hatası da değil. Bu olayın peşini bırakmayacağız

Bizim CAN'ımız gitti.. Ece'miz gitti. Bir anne evlatsız kaldı, diğer annemiz yaşamak için mücadele ediyor

Kaza, feribotun kapak kapanmadan iskeleden ayrılması sonucu meydana geldi...!!!! Biraz insan olun biraz yürekli olun biraz!

Ece'mizin lösemi olduğuna dair çıkan söylentiler gerçeği yansıtmamaktadır. Son derece sağlıklı,mutlu bir çocuktu. Hepimizin prensesiydi.

Sağlıklı bir yavru için lösemi deyip "zaten ölecekti" imasında bulunan zihniyet. Ben size ne diyeyim, ne edeyim? Vicdansızlar!..