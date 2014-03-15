Sirkeci'de feribota girmek isteyen araç denize düştü; 1 ölü, 3 yaralı

İçinde 3 kadın ile 3 yaşında bir kız çocuğunun bulunduğu bir otomobil, Sirkeci'den arabalı vapura girmek üzereyken kapaktan denize düştü. Olayda 3 yaşındaki kız çocuğu Ece Su Yılmaz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 3 kadının tedavisi ise sürüyor.

Sirkeci'de saat 15.00'da arabalı vapura alınan son araç, kapak üzerindeyken bilinmeyen nedenle denize düştü. Denize düşen araçtaki 4 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3 yaşındaki Ece Su Yılmaz hayatını kaybetti.

Doğan Haber Ajansı’ndan Ümit Türk ve Zeki Günal’ın haberine göre, olay Sirkeci'deki arabalı vapur iskelesinde saat 15.20 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 3 kadın ile 3 yaşında bir kız çocuğunun bulunduğu otomobil, Sirkeci'den Harem'e giden arabalı vapura son araç olarak binmek üzereydi. Kapak üzerindeki araç, henüz bilinmeyen nedenle suya düştü. Aracın denize düştüğünü gören görevliler durumu deniz polisine bildirdi.

Ece Su hayatını kaybetti

2 kadın kendi imkanlarıyla denizden çıktı. Olay yerine ulaşan deniz polisi, denize gömülen araçta bulunan 3 yaşındaki Ece Su Yılmaz'ı ardından da Şaziye Güleren'i denizden yaralı olarak kurtardı. İki yaralı Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken diğer hafif yaralılar Ebru Güleren ile Mine Dalkılıç ise Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Denize gömülen araçtan yaralı olarak çıkarılan 3 yaşındaki Ece Su Yılmaz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü Şaziye Güleren'in ise durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

‘Elimden kayıp gitti’

Aracın denize düştüğü sırada iskelede bulunduğunu söyleyen Gürkan Sünbelli, kadın ile kızı kurtarmak için denize atladığını ancak kızın elinden kayıp gittiğini ardından gelen deniz polisinin kadınla kızı çıkardığını ifade etti. Denize gömülen araç olay yerine giden itfaiyenin vinciyle çıkarıldı.