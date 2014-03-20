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Sirkeci'deki araba vapuru kazasının görüntüleri yayınlandı

Sirkeci’de 15 Mart Cumartesi günü araba vapuruna binerken denize düşen otomobilin görüntüleri ortaya çıktı

20 Mart 2014 20:43

15 Mart Salı günü Sirkeci’den hareme giden araba vapuruna binmek isterken vapurun erken hareket etmesi nedeniyle denize düşen otomobilin görüntüleri yayınlandı. Görüntü Sadabat adlı geminin kamerasından çekildi.

Dipnot.tv'de yayınlanan görüntülerde, ilk olarak araçların gemiye normal bir şekilde bindiği gözüküyor. Daha sonra arabalı vapurun kapağının üstünde bir görevli gözüküyor. Bu görevli ilk önce etrafa bakıyor ve daha sonra gemi hareket ediyor. Gemi hareket ettiği sırada Ece Su’nun ve ailesinin içinde bulunduğu araç vapura biniyor. Araç kapağın üstündeyken arabanın arka kısmı kara ile vapur arasında kalıyor. Kapağın iskeleden tamamen kurtulmasının ardından aracın kara ile gemi arasına düştüğü görülüyor. Araç gemi ile kara arasında suya gömülürken vatandaşlar durumu fark ederek aracın battığı yere doğru can simitleri atmaya başlıyor. Hemen ardından üç kişi araçtakileri kurtarmak için suya atladığı görülüyor.

Kazada 5 yaşındaki Ece Su Yılmaz hayatını kaybetmiş, üç kişi yaralanmış ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Savcının itirazı reddedildi

 

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan kaptan Erkan Atalay İm ile gemi personelleri Özay Yaşar ve Levent Dönmez ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Cumhuriyet Savcısı İbrahim Çiçek, vapur kaptanı Erkan Atalay İm’in de aralarında bulunduğu üç şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti.İtirazı değerlendiren İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul 30. Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararının usul ve yasaya uygun olduğu, kararda değişiklik yapılmasını gerektirir bir neden görülmediği gerekçeleriyle reddetti.
 

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