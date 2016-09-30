Ebru Gündeş, Reza Zarrab'tan boşanma dilekçesini verdi

ABD'de 'devleti dolandırmak' suçlamasıyla tutuklanan iş adamı Reza Zarrab'tan boşanma kararı alan şarkıcı Ebru Gündeş, boşanma dilekçesini verdi.

2010 yılında “60 yıl hiç ayrılmayacağız” diye evlenerek yalılarının kapısından otomobillerinin plakasına kadar her yere “60 yıl” yazdıran Ebru Gündeş ve Reza Zarrab’ın evliliği sadece 6 yıl sürdü.

Ebru Gündeş , 17-15 Aralık soruşturmaları sürecinde de kendisi hakkında pek çok iddia dile getiren Reza Zarrab’ın ABD’de tutuklanmasının ardından boşanma kararı aldı. Sözcü'nün haberine göre, Gündeş, bugün Beykoz Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek Aile Mahkemesi’ne boşanma dilekçesini verdi.

Zarrab'ın açıklaması

ABD’de tutuklu bulunan Reza Zarrab'ın boşanma haberini bir basın açıklamasıyla doğruladı. Zarrab’ın açıklaması şöyle:

"13.09.2016 itibarıyla eşim Ebru Gündeş avukatı aracılığı ile tarafıma boşanmak istediğini iletmiş olup akabinde de süreci derhal sonlandırmak üzere yine avukatı aracılığı ile üzerimde baskı uygulanmış ve son olarak da 23.09.2016 tarihinde boşanma vekaletnamesini tarafıma göndermiş bulunmaktadır. İçerisinde bulunduğum bu sıkıntılı sürece rağmen eşimin boşanma kararını saygıyla karşıladığımı kamuoyuna bildiririm. Saygılarımla.”

75 yıl hapsi isteniyor

17/25 Aralık operasyonlarının odağındaki Reza Zarrab, Türkiye'deki soruşturmalarda beraat ettikten sonra ailesiyle tatil için gittiği Miami'de 22 Mart'ta tutuklanarak cezaevine konmuştu. 33 yaşındaki Zarrab, "İran yaptırımlarını baypas ederek ABD’yi dolandırmak, bankacılık sahtekârlığı ve kara para aklamak"la suçlanıyor. ABD'li savcılar, Zarrab ve hakkında tutuklama kararı çıkarılan iki kişinin 2010 - 2015 döneminde aralarında Bank Mellat'ın da bulunduğu büyük İranlı şirketlere finansman sağladığını söylüyor. Savcı Preet Bharara, "Zanlılar ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları aşabilmek için yıllarca çaba sarf etti. Dünyanın farklı bölgelerindeki kurumlarıyla kara para aklamakla suçlanan Rıza Zarrab, Kamelya Camşidi ve Hüseyin Necefzade ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımların etkisini azalttı" demişti. Zarrab hakkında 75 yıla kadar hapis cezası isteniyor.