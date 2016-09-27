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Ebru Gündeş'in 'ikiz yalı' kararı; otele yerleşiyor

Gündeş, 6 yıllık evliliğini bitirme kararı almıştı

27 Eylül 2016 12:22

ABD'de 'devleti dolandırmak' suçlamasıyla tutuklanan iş adamı Reza Zarrab'tan boşanma kararı alan şarkıcı Ebru Gündeş, eşinin düğün hediyesi olan ikiz yalılardan taşınıyor. Yeni ev bakan sanatçı, otele yerleşiyor.

17-25 Aralık yolsuz soruşturmasının kilit ismi olan Zarrab, Kanlıca sahilinde toplam üç yalıdan oluşan Mehmet Arif Bey Yalıları’ndan ikisini 2011 yılında eşi Ebru Gündeş’e hediye etmişti.  Zarrab Ailesi, Osmanlı döneminde inşa edilen ve 1970 yılında ikinci derece tarihi eser olarak tescil edilen yalılarda geçtiğimiz yıllarda tadilat çalışması yaptırmıştı. Yapıya geçiş için bina boyunca asansör inşa edilen yalının doluluk ve boşluk oranlarının değiştirilmişti. Bu çalışmalardan sonra tarihi yalının yapısında değişiklikler meydana gelmiş ve çifte dava açılmıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Eşi Reza Zarrab'a boşanma davası açan Ebru Gündeş'in hiçbir talepte bulunmayacağı öğrenildi. Gündeş, Kanlıca'daki bir dönem çok tartışılan  yalıdan da taşınma kararı aldı. 

Gündeş, 5 yaşındaki kızı Alara ile yeni bir hayata başlamak için Kemerburgaz'da ev arayışına girdi. Ancak aradığı evi bulana kadar yalıda oturmak istemeyen sanatçı, bir otele yerleşme kararı aldı.

Ebru Gündeş, beş yıldır Boğaz'ın en güzel semtlerinden biri olan Kanlıca'daki bu ikiz yalılarda oturuyordu.

 

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Ebru GündeşReza Zarrabboşanmaikiz yalılar

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