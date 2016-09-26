Magazinciler Ebru Gündeş'i konuşuyor: at, yat, kat, jet aldır, kaçak yalıya itiraz etme ama tutuklanınca boşa!

ABD'de 'devleti dolandırmak' suçlamasıyla tutuklanan işadamı Reza Zarrab'tan boşanma kararı alan şarkıcı Ebru Gündeş'in kararını değerlendiren Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, “Bana at aldı, yat aldı, kat aldı' haberleriyle gündeme gel, 'Yakında Mars’ı alacak bana' diye dalganı geç... Kaçak yalıya itiraz etme, Reza Zarrab yüzünden 31 Aralık 2013’ü gözaltında geçirmene rağmen nereden geliyor bu değirmenin suyu diye hiç sorgulama" dedi. Semercioğlu, "Ne zaman ki Amerika’da tutuklanıp yargılanmaya başlasın, iş ciddiye binsin, kocaya boşanma davasını bas! Sadece sesine ve sahnesine güvense bambaşka bir kariyeri olacaktı oysa..." diye konuştu. Hürriyet Kelebek yazarlarından Onur Baştürk de "Pahalı hediyeler... Jetler... İkiz yalı arasındaki asansörler... Hep daha fazla ışıltı, hep daha fazla... Finale doğru araya suç da girdi, olanlar oldu yani. Ve sonunda bu altı yıllık evlilik bitti" görüşünü dile getirdi.

17/25 Aralık operasyonlarının odağındaki Reza Zarrab, Türkiye'deki soruşturmalarda beraat ettikten sonra ailesiyle tatil için gittiği Miami'de 22 Mart'ta tutuklanarak cezaevine konmuştu. 33 yaşındaki Zarrab, "İran yaptırımlarını baypas ederek ABD’yi dolandırmak, bankacılık sahtekârlığı ve kara para aklamak"la suçlanıyor. ABD'li savcılar, Zarrab ve hakkında tutuklama kararı çıkarılan iki kişinin 2010 - 2015 döneminde aralarında Bank Mellat'ın da bulunduğu büyük İranlı şirketlere finansman sağladığını söylüyor. Savcı Preet Bharara, "Zanlılar ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları aşabilmek için yıllarca çaba sarfetti. Dünyanın farklı bölgelerindeki kurumlarıyla kara para aklamakla suçlanan Rıza Zarrab, Kamelya Camşidi ve Hüseyin Necefzade ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımların etkisini azalttı" demişti. Zarrab hakkında 75 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Hürriyet yazarları Cengiz Semercioğlu, Onur Baştürk, Ömür Gedik ve Melike Karakartal, ünlü çiftin boşanmasını şu sözlerle değerlendirdi:

Cengiz Semercioğlu: “Bana at aldı, yat aldı, kat aldı” haberleriyle gündeme gel, “Yakında Mars’ı alacak bana” diye dalganı geç... Kaçak yalıya itiraz etme, Reza Zarrab yüzünden 31 Aralık 2013’ü gözaltında geçirmene rağmen nereden geliyor bu değirmenin suyu diye hiç sorgulama...

Ne zaman ki Amerika’da tutuklanıp yargılanmaya başlasın, iş ciddiye binsin, kocaya boşanma davasını bas! Sadece sesine ve sahnesine güvense bambaşka bir kariyeri olacaktı oysa...

Ömür Gedik: Ebru Gündeş, aldatılma ve yolsuzluk haberleri çıktığında çıkıp “boşanıyorum” deseydi, ayakta alkışlardım. Onca zaman “Kocamın yanındayım” dedi. Şimdi ne değişti de sen de değiştin diye sorarlar insana...



Melike Karakartal: Bu boşanma, Ebru Gündeş’in karanlık bir dünyadan kendini çekip alma arzusu olarak görünüyor.

Bu yaşam öyküsünün detaylarını herhalde yıllar sonra öğrenebileceğiz, şimdilik eldeki bilgilerle objektif bir yorum yapmak zor.



Onur Baştürk: Gönül isterdi ki Brad Pitt ve Angelina Jolie gibi arkalarından ağıtlar düzülecek, “Vah vah niye böyle oldu, bu örnek aşk nasıl biter” diye dertlenilecek, tatlı tatlı geyikleri yapılacak bir ünlü çift olsalardı.

Oysa onların ilişkisinde aşktan çok hep para konuşuldu, para akıllarda kaldı.

Pahalı hediyeler...

Jetler...

İkiz yalı arasındaki asansörler...

Hep daha fazla ışıltı, hep daha fazla...

Finale doğru araya suç da girdi, olanlar oldu yani.

Ve sonunda bu altı yıllık evlilik bitti.

Doğrusu bitişi de ilginç olmadı mı?

Reza Zarrab kendisi duyurdu, Ebru Gündeş değil.

Türkiye’nin son altı yılının da özeti gibiydi bu evlilik:

Güç, suç, görkem, aşırılık...

Hiçbir yerinde aşk yoktu.

Varsa bile bunların ardında hiç mi hiç hissedilmedi.

Hep yüksek irtifada seyreden bu ilişkide Zarrab’ın Amerika’daki tutuklanışını bir uçak kazası gibi görürsek, geriye şu anda ‘kara kutu’ olarak özgür bir Ebru Gündeş kalmış görünüyor.

Tüm veriler onda kayıtlı.

Gün gelir bu altı yıla dair konuşur, içini döker mi acaba?