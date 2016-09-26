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"Ebru Gündeş, Reza Zarrab'tan hiçbir şey talep etmeyecek"

Zarrab 19 Mart 2016 tarihinde ABD'ye gittiğinde FBI tarafından Miami'de tutuklanmıştı

26 Eylül 2016 10:56

ABD’de tutuklu bulunan ve Türkiye'de 17-25 Aralık operasyonlarının kilit ismi olan İran asıllı işadamı Reza Zarrab'tan boşanma kararı alan Ebru Gündeş'in hiçbir şey talep etmeyeceği iddia edildi.

Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre, halen ABD'de tutuklu bulunan Reza Zarrab avukatları aracılığı ile yaptığı açıklamada Ebru Gündeş ile boşanacağını açıkladı. Gündeş'in boşanmadan sonra herhangi bir mal paylaşımı talebinde bulunmadığı bilgisi verildi.

Zarrab boşanma teklifinin Ebru Gündeş'ten geldiğini ve kendisinin de bu teklifi içinde bulunduğu güç koşullara rağmen kabul ettiğini açıklamıştı.

Reza Zarrab 17-25 Aralık operasyonları sürecinde tutuklanmış ve 70 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı. Zarrab 19 Mart 2016 tarihinde ABD'ye gittiğinde FBI tarafından Miami'de tutuklanmıştı. 

 

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