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Ebru Gündeş "Reza'yla 60 yıl hiç ayrılmayacağız" dedi, 6 yıl sürdü

ABD'de tutuklu iş adamı Zarrab ve Gündeş boşanıyor

26 Eylül 2016 11:35

2010 yılında “60 yıl hiç ayrılmayacağız” diye evlenerek yalılarının kapısından otomobillerinin plakasına kadar her yere “60 yıl” yazdıran Ebru Gündeş ve Reza Zarrab’ın evliliği sadece 6 yıl sürdü. 

Gündeş: Kararım doğrudur

Vatan gazetesinin haberine göre, 2010 yılında dünya evine giren ve sözlerini temsilen Rolls Royce marka lüks araçlarının plakasından Kanlıca’daki yalılarının kapısına ve teknelerine kadar her yere “60 yıl” yazdıran çift, ünlü şarkıcının verdiği dilekçe ile boşanma kararı aldı. ABD’de tutuklu bulunan eşinin basın açıklaması yaptığı saatlerde bir otelde konser veren Gündeş, sahnede “Teşekkür ederim” şarkısını seslendiriyordu.

İşte Zarrab'ın o açıklaması

Zarrab'ın açıklaması şöyle:

"13.09.2016 itibarıyla eşim Ebru Gündeş avukatı aracılığı ile tarafıma boşanmak istediğini iletmiş olup akabinde de süreci derhal sonlandırmak üzere yine avukatı aracılığı ile üzerimde baskı uygulanmış ve son olarak da 23.09.2016 tarihinde boşanma vekaletnamesini tarafıma göndermiş bulunmaktadır. İçerisinde bulunduğum bu sıkıntılı sürece rağmen eşimin boşanma kararını saygıyla karşıladığımı kamuoyuna bildiririm. Saygılarımla.”

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