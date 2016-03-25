Ebru Gündeş Miami'ye mi gidiyor?

Türkiye'deki 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının kilit ismi, 19 Mart'ta tutuklanan Reza Zarrab'ın eşi Ebru Gündeş'in Miami'ye gideceği iddia edildi.
Posta'da yer alan habere göre Zarrab ile birlikte Miami'deyken eşinin tutuklanması üzerine İstanbul'a dönen Ebru Gündeş'in yakınlarına "Rıza beni yanında ister" diyerek Miami'ye gitme kararı aldığı ifade edildi.
Miami'ye gidiş tarihi bilinmeyen Gündeş, 4 Nisan’da Miami’de yapılacak ilk duruşmada eşinin yanında olacak ve 3 hafta Amerika’da kalacak.