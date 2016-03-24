Reza Zarrab'ın kuryesi: ABD'li savcı beni de dinlesin

ABD’yi dolandırmak, bankacılık sahtekârlığı ve karapara aklama suçlarından Miami’de tutuklanan işadamı Reza Zarrab’ın kuryesi Adem Karahan adına kurulan şirketlerden, ABD’nin takibi altındaki Al Nefees Exchangale LLC ve Royal Emerald Investments LLC isimli şirketlere yüklü miktarda para aktarıldığı belgelendi. ABD’li yetkililere ve bu ülkede soruşturmayı yürüten Savcı Preet Bharara’ya bildiklerini anlatmak ve elindeki belgeleri vermek isteyen Zarrab'ın kuryesi Karahan, 2009-2010 yılları arasında söz konusu şirketlere 81 milyon 51 bin 705 dolar para transferi yapmış. ABD’deki yargı makamları bu şirketlerin 2011-2015 arası para hareketlerine Zarrab'la ilgili 21 sayfalık iddianamede yer vermişti. Zarrab'ın kuryesi ise bu tarihe itiraz ediyor, daha da geriye gidilmesini istiyor. Savcı Bharara’nın Al Nefees Exchangale LLC ve Royal Emerald Investments LLC isimli şirketler aracılığıyla 2011 yılından sonra tespit ettiği kara para akışının bu tarihten 2 yıl önce başladığını söyleyen kurye Adem Karahan, söz konusu soruşturmanın derinleştirilmesi için elindeki para akışını gösteren belgeleri ABD’li makamlara verebileceğini söyledi.

2009 yılından beri

Cumhuriyet'ten Ali Açar'ın haberine göre, Kendi üzerine kurulan Cihan Kıymetli Madenler SAN. ve DIŞ. TİC. LTD.ŞTİ ile Hazine Kuyumculuk SAN. ve DIŞ.TİC. LTD. ŞTİ’den 2009 yılından bu yana para akışı gerçekleştirildiğini anlatan Karahan, para akışını gösteren banka hesabı kayıtlarını Cumhuriyet ile paylaştı. Söz konusu evraklarda Hazine Kuyumculuk SAN. ve DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ’nin 2009 yılında bir bankanın Tahtakale Şubesi’nden Al Nefees Exchangale LLC ve Royal Emerald Investments LLC isimli şirkete 39 havale işlemi yapıldığı görülüyor. Şirketin 502/909..19 No’lu dolar hesabından yapılan işlemlerde Al Nefees Exchangale LLC’e 32 işlemden toplamda 30 milyon 583 bin 550 dolar para aktarılıyor. Yine aynı hesaptan Royal Emerald’a ise 7 havale işleminden 7 milyon 899 bin 685 dolar yatırıldığı görülüyor.

Adem Karahan adına kurulan Cihan Kıymetli Madenler SAN. ve DIŞ. TİC. LTD.ŞTİ’de ise 2010 yılında söz konusu şirketlere yapılan havale miktarındaki artış göze çarpıyor. Yine aynı bankanın Tahtakale Şubesi 502/909..47 No’lu hesabı üzerinden Al Nefees Exchangale LLC ve Royal Emerald Investments LLC’ye 33 işlemde 42 milyon 578 bin 470 dolarlık para aktarılıyor. Hesap hareketlerinde Al Nefees Exchangale LLC’e 23 işlemde 28 milyon 178 bin 920 lira aktarılırken, Royal Emerald’a 10 işlemde 14 milyon 399 bin 550 dolar havale ediliyor.

İşte bazı transferler

- 01/10/2009 Royal Emerald Investments LLC’e havale 1.999.955 $,

- 05/10/2009 Royal Emerald Investments LLC 999.955 $

- 02/11/2009 Royal Emerald Investments LLC 1.299.955 $

- 26/10/2009 Al Nefees Exchangale LLC’e havale 1.499.955 $

- 04/11/2009 Al Nefees Exc.hangale LLC 1.499.955$

- 05/11/2009 Al Nefees Exchangale LLC 1.999.955 $