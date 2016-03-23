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Savcı Bharara: Zarrab’ı New York’a getireceğiz

Zarrab'ın New York'ta yargılanması 4 Nisan'daki kefalet davasından gündeme alınacak

23 Mart 2016 22:28

Türkiye'de 17 - 25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının kilit ismi olan Reza Zarrab'ı tutuklayan Savcı Preet Bharara’nın ofisi, İran ambargosunu ihlal etmek yoluyla ABD’yi dolandırmak, kara para aklamak ve bankacılık sahtekarlığı suçlamasıyla Miami’de tutuklanan Zarrab’ın, New York’da yargılanacağını açıkladı.
 
Reza Zarrab soruşturmasını yürüten New York Eyalet Savcılığı Güney Bölgesi ofisi T24’e açıklamalarda bulundu.

Savcılıktan yapılan açıklamada, Başsavcı Preet Bharara’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 4 Nisan’da görülecek kefalet davasının sonucuna göre bir sonraki adımın Zarrab’ın New York’a getirilmesi olabileceği belirtildi. Transferin ne zaman gerçekleşeceğine dair tarihin henüz belli olmadığını söyleyen savcılık yetkilisi, “Eğer bir yargılama olacaksa bu New York’ta olacak” dedi.
 

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