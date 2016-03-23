Independent'tan Reza Zarrab yazısı: Erdoğan'ın uykularını kaçıracak tutuklama

İngiltere'de yayınlanan Independent gazetesi, Reza Zarrab'ın ABD'de tutuklanmasının Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı zor durumda bırakabileceğini yazıyor.

Gazetenin dünya haberleri bölümünde birinci habere olarak aktarılan Zarrab'ın tutuklanması için "Tutuklama kararı, Erdoğan'ın yakın çevresine kadar ulaşan ve kurduğu partinin itibarını sorgulatan yolsuzluk suçlamalarını tekrar gündeme getirdi" deniyor:

"Zarrab'ın tutuklanması zaten gergin olan Türkiye - ABD ilişkilerini daha da aşağı çekebilir. Davaya bakan savcı Preet Bharara, Zarrab'ın Amerikan yargısı önüne çıkacağını Twitter hesabı üzerinden duyurunca bir gecede sosyal medya fenomenine dönüştü.

"Zarrab'a yöneltilen suçlamaların temelinde İran'a uygulanan yaptırımların yasa dışı yollarla etrafından dolaşmak ve petrol ile doğalgaz karşılığında Tahran'a altın göndermek var.

"Zarrab daha önce de, AKP'nin önde gelen bakanlarına rüşvet vermekle de suçlanmıştı. 2013'te Türkiye'de kısa bir süre gözaltına alınıp serbest bırakılan Zarrab'ın hükümet yetkililerinin yardımı karşılığında değeri 350 bin doları bulan hediyeleri bakanlara verdiği iddia edilmişti.

"Aralık 2013'te patlak veren yolsuzluk soruşturması nedeniyle üç bakan görevlerinden istifa etmek durumunda kalmış, Erdoğan ise soruşturmayı bir darbe girişimi olarak nitelemişti.

"Şimdiyse Zarrab'ın avukatları ABD'de müvekkilerine yöneltilen suçlamanın 2013'teki o soruşturmayla ilgili olmadığını söylüyor.

"Nisan ayında hakim karşısına çıkacak olan Zarrab, yöneltilen dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarına ilk yanıtını verecek."

"Ankara - Washington gerginliği tırmanır"

"Türkiye'deki organize suç şebekeleri üzerine bir kitabı bulunan ABD'li akademisyen Ryan Gingeras, soruşturmayı yürüten savcı Bharara'nın davanın siyasi etkilerinin bilincinde olduğunu söylüyor.

"Gingeras, 'Sadece tutuklu yargılama kararı bile Ankara ve Washington arasındaki gerginliği tırmandıracaktır' diyor.

"İran yaptırımları konusunda uzmanlaşan Nigel Kushner ise soruşturmayı yürüten ekibin olabilecek en geniş ilişki ağına ulaşmak için uğraşacağı görüşünde.

"Kushner, 'Bu tür davalarda bir ya da iki kişi ceza indirimi alabilmek için itirafçı olur. Böylece şebekenin diğer üyelerine ulaşmak için yol açılır. ABD'nin amacı güçlü bir mesaj vermek. Bu davanın kapsamı muhtemelen çok dar olmayacaktır' diyor.