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İşte ABD'de tutuklanan Reza Zarrab'ın sabıka fotoğrafı!

Reza Zarrab’ın kefalet başvurusu mahkeme tarafından reddedildi

23 Mart 2016 03:10

ABD'de tutuklanan 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının kilit ismi İran asıllı iş adamı Reza Zarrab'ın sabıka kaydı fotoğrafı ilk kez görüntülendi. Miami’de 'İran yaptırımlarını baypas ederek ABD’yi dolandırmak, bankacılık sahtekârlığı ve kara para aklama suçlamaları'ndan tutuklanan Zarrab için 4 farklı suçtan 75 yıl hapis cezası isteniyor. Hürriyet Washington Temsilcisi Tolga Tanış'ın haberine göre, FBI ajanları tarafından yakalanan Reza Zarrab’ın (Rıza Sarraf) kefalet başvurusu mahkeme tarafından reddedildiği bildirildi.

Miami’de FBI ajanları tarafından yakalanan Reza Zarrab’ın (Rıza Sarraf) kefalet başvurusu mahkeme tarafından reddedildi. Savcılık, Zarrab’ın banka sahtekârlığı ve karapara aklamayla ilişkili tüm malvarlığına el konulmasını isterken, iddianamedeki en çarpıcı delil ise Zarrab’ın İran Merkez Bankası Başkanı’na hitaben kendi adına hazırlattığı Zarrab Ailesi’nin yaptırımlara karşı ‘Ekonomik Cihat’a hazır olduğunu belirten mektup.

Hafta sonu Miami’ye geldiği sırada havalimanında FBI ajanları tarafından yakalanan ve pazartesi günü de Miami’de çıkarıldığı federal mahkeme tarafından tutuklanan Reza Zarrab (Rıza Sarraf) için hazırlanan iddianamede, savcılık Zarrab’ın banka sahtekarlığı ve karapara aklama suçlamalarıyla
ilişkili tüm malvarlığına el konulmasını istedi.

ABD’yi dolandırmak, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarına yasal zemin oluşturan Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası’nı ihlal etmek, banka sahtekârlığı ve karapara aklama suçlarından 75 yıl hapisle yargılanması istenen Zarrab’ın kefalet başvurusu ise beş dakika süren ilk duruşmada Yargıç John O’Sullivan tarafından reddedildi. Sonraki duruşma tarihi 4 Nisan’a kadar Zarrab’ın federal hapishanede kalacağı açıklandı.


Yaptırım tarihi 


New York Güney Bölge Savcısı Preet Bharara, tarafından hazırlanan 21 sayfalık iddianamede önce İran’a uygulanan ABD yaptırımlarıyla ilgili geniş bir arka plan bilgisi veriyor. Yaptırımların ne zaman ve neden hayata geçirildiği konusunda 1979 İran Devrimi’ne uzanan üç sayfalık tarihsel bir perspektifin ardından ise Zarrab ve diğer iki zanlı hakkında kişisel detaylar aktarılıyor. Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde İran yaptırımlarını ihlal etmek için kendine bir şirketler ağı kurduğu belirtilen Reza Zarrab dışında, Zarrab’ın sahibi olduğu Royal Holding’de Zarrab için çalışan İranlı Kamelya Cemşidi (29) ve Zarrab’ın finansal işlemler yürütmek için kullandığı, İran Devleti’nin kontrolündeki Mellat Exchange’de üst düzey yönetici olan yine İranlı Hüseyin Necafzade’nin (65) ne tür suçlara karıştıkları sıralanıyor. Sonra da halen aranmakta olan Cemşidi ile Necafzade’nin ABD yasalarını ihlal eden para transferlerindeki rolleri aktarılıyor.


"Cihada hazırız"


Zarrab hakkında hazırlanan iddianamenin en çarpıcı bölümlerinden biri 3 Aralık 2011’de Reza Zarrab ve Hüseyin Necafzade’nin e-posta hesaplarında tespit edilen, Zarrab adına İran Merkez Bankası Başkanı’na yazılmış Farsça bir mektup. Zarrab’ın imzalaması için yazılan mektupta şöyle deniliyor: “Ruhani Lider (Ayetullah Ali Hamaney) ve (İran) Merkez Bankası’nın saygıdeğer yetkilileri ve çalışanlarının yaptırımlara karşı oynadıkları rol, yaptırımları akıllı bir biçimde etkisiz kılıyor, hatta özel yöntemler kullarak bu yaptırımları fırsatlara dönüştürüyor. Eğilimin yaptırımları yoğunlaştırmak ve artırmak yönünde olduğu bir sır değil ve İran İslam Devrimi’nin bilge lideri bu yılı ekonomik cihad ilan ettiğinden Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve Azerbaycan’da şubeler açarak dış ticarette yarım asırlık bir deneyim edinen Zarrab Ailesi, yaptırım karşıtı parasal ve dış ticaret  politikaları uygulamak için her türlü işbirliğine girme isteğimizi bildirmenin bizim milli ve ahlaki görevimiz olduğunu düşünüyor.”


New York’a nakledilecek


NEW York Güney Bölge Savcısı Bharara tarafından hazırlandığından Zarrab’ın  yargılanmasının da New York’ta olması bekleniyor. Bharara, dün attığı bir Tweet mesajında “Reza Zarrab Manhattan’da (New York) bir mahkeme salonunda Amerikan adaletiyle yüzleşecek” diyerek bu konudaki beklentisini dile getirdi. Ancak konuyla ilgili Hürriyet’e bilgi veren Amerikalı bir yargı yetkili, Zarrab Miami’den New York’a transfer edilse bile işlemlerinin zaman alacağını söyledi. Yetkili, iki hafta sonra Miami’de tekrar mahkeme karşısına çıkarılacak Zarrab’ın akıbetinin o gün belli olacağını belirtti . Yargıç O’Sullivan’ın 4 Nisan’da hem Zarrab’ın 16-2352 numaralı dosyasının New York’a nakledilip nakledilmeyeceğine hem de kefaletle serbest bırakılıp tutuksuz yargılanıp yargılanmayacağına karar vereceğini aktardı.

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