Reza Zarrab, kefaletle serbest kalmak için başvuru yaptı

Türkiye’deki 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının kilit ismi olan ve ABD'de "İran yaptırımlarını baypas ederek ABD’yi dolandırmak, bankacılık sahtekârlığı ve karapara aklama suçlamaları"ndan tutuklanan Reza Zarrab'ın kefaletle serbest kalmak için girişimde bulunduğu öğrenildi. New York Güney Bölge Başsavcısı Preet Bharara'nın ofisinden alınan bilgiye göre, Zarrab'ın 'kefaletle serbest bırakılma' talebi Miami Federal Mahkemesi tarafından 4 Nisan'da görüşülmeye başlanacak.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Zarrab'ın New York'a ne zaman nakledileceği burada verilecek kararın ardından belli olacak. Bu süre zarfında Reza Sarraf, Miami Federal Hapishanesi'ndeki tutukluluğu sürecek.

Cumartesi günü Miami Havaalanı'nda gözaltına alınan Zarrab, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları ihlal ederek ABD'yi dolandırmak, İran kurumları adına yüz milyonlarca dolar değerinde işlemlerde bulunmak ve bu işlemlerle kara para aklamakla suçlanıyor. New York Güney Bölge Mahkemesi'nde açılan davada Zarrab'ın yanı sıra ismi geçen diğer iki zanlı Kamelia Jamshidy (29) ve Hoşsein Najafzadeh (65) işe hala aranıyor. Bölge savcılığı Zarrab ve arkadaşları için 75 yıl hapis cezası istiyor.

Ne olmuştu?



Reza Zarrab, Türkiye'de 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında 21 Aralık'ta tutuklanmış, 40 gün sonra serbest bırakılmıştı.

Zarrab'ın ortağı olduğu ileri sürülen Bebek Zencani İran’da milyon dolarlık yolsuzluk suçlamasıyla idam cezasına çarptırılmıştı.

Zarrab, yaptığı bir açıklamada “Babek Zencani hiçbir zaman benim 'ortağım' olmadı ve ben İran Devleti’nin parası ile ticaret yapmadım. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım ve ülkeme yararlı bir vatandaş olarak yaşamaya da, çalışmaya da devam ediyorum” demişti.