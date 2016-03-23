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Zarrab’ın avukatı: Kefalet talebi ret veya kabul edilmedi

İddianamede suçlanan diğer iki kişinin daha yakalanmadığı belirtildi

23 Mart 2016 21:31

ABD'de tutuklanan 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının kilit ismi Reza Zarrab'ın avukatı Şeyda Yıldırım, müvekkili ile ilgili kefalet taleplerinin henüz değerlendirilmediğini, ret veya kabul edilmesinin söz konusu olmadığını söyledi. Hürriyet Washington Temsilcisi Tolga Tanış ise Zarrab’ın kefalet başvurusu beş dakika süren ilk duruşmada Yargıç John O’Sullivan tarafından reddedildiğini bildirmişti. Sonraki duruşma tarihi 4 Nisan’a kadar Zarrab’ın federal hapishanede kalacağı açıklandı.

BBC Türkçe’nin haberine göre, hakkında düzenlenen iddianame ABD Adalet Bakanlığı tarafından basına da duyurulan Zarrab'ın kara para aklama, ABD devletini ve bankalarını dolandırmak gibi suçları işlediği iddiasıyla yargılanması talep ediliyor.

Reza Zarrab'ın avukatı Şeyda Yıldırım, "Talep red de edilmedi, kabul de edilmedi" dedi. Yıldırım, "4 Nisan'a kadarki süreç var. Avukatımız bu görüşmeleri sürdürüyor. Dolayısıyla reddedilen, kapanan bir süreç yok ortada" ifadelerini kullanıp gelişmelerle ilgili şunları söyledi:

"Pazartesi günü yapılan görüşmede, orada sanırım ona duruşma denmiyor, o görüşmede bizim avukatlarımız kefalet talebinde bulunacağımızı söylediler. Zaten o görüşmenin amacı da Reza Bey'in New York'a transferiydi. Keza soruşturması New York'ta devam ediyor ve şu an Miami'de orada yakalandığı için. Bir transfer gerçekleşmesi gerekiyor. Biz kefalet talebinde bulununca bize iki hafta süre verildi. Bu iki hafta süreç içinde bu talep değerlendirilecek ve bize teklif gelecek."
 

“Rakam önerilir, öderiz veya ödemeyiz”
 

Reza Zarrab'ın Miami'deki avukatlarının talebi üzerine kefalet için bir rakam belirlenmesi gerektiğini söyleyen Şeyda Yıldırım, "Kefalet talebimiz Miami'de neticelenebilir, bize bir rakam önerilir, biz ödeyemeyiz veya öderiz deriz. Veya bunu vermekten vazgeçerler ve New York'a tutuklu göndermeye karar verirlerse biz orada da tekrar kefalet talebinde bulunuruz" diye ekledi.
 

21 sayfalık iddianame 3 kişiyi kapsıyor

 

Zarrab'ın gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama dün ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılmış ve yöneltilen suçlamaları içeren 21 sayfalık iddianame Bakanlığı'n internet sitesinde paylaşılmıştı.

Buna göre iddianame üç kişiyi kapsıyor: 33 yaşındaki İran ve Türkiye vatandaşı Reza Zerrab, onun çalışanlarından 29 yaşındaki İran vatandaşı Camelia Jamshidy (Kamelya Camşidi) ve Mellat Exchange'in üst düzey yöneticisi 65 yaşındaki İran vatandaşı Hossein Najafzadeh (Hüseyin Necefzade). Suçlanan kişilerden diğer ikisinin yakalanamadığı belirtiliyor. Sanıklara yöneltilen suçlamalar 2010 yılından 2015 yılına kadar olan dönemi kapsıyor.

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