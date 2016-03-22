Eşi ABD'de tutuklanan Ebru Gündeş Türkiye’ye döndü

Türkiye’deki 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının kilit ismi olan ve tutuklandıktan 40 gün sonra tahliye edilen 33 yaşındaki iş adamı Reza Zarrab’ın eşi Ebru Gündeş, ABD’den Türkiye’ye döndü.

Hürriyet’in haberine göre, THY'ye ait bir uçakla bugün saat 15.20'de Miami'den İstanbul'a gelen Ebru Gündeş uçaktan indikten sonra gazetecilere görünmek istemediğini belirterek, yetkililerden Genel Havacılık Terminalinden çıkartılmasını istedi. Bunun üzerine Ebru Gündeş yolculara özel servis yapan Primeclass servisinin aracı ile polis nezaretinde uçağın yanaştığı 209 numaralı köprüden alınarak Dış Hatlar terminalinden Genel Havacılık terminaline götürüldü. Ebru Gündeş burada yapılan pasaport ve gümrük işlemlerinden sonra Türkiye'ye giriş yaptı.

Ebru Gündeş'in Kanlıca'daki yalısının önünde hareketli dakikalar yaşandı. Gündeş'in içinde bulunduğu otomobilin görüntülenmemesi için alınan güvenlik önlemleri dikkat çekti.

Anaokuluna giden kızının olaylardan daha fazla etkilenmemesi için İstanbul'a dönüş kararı aldığı da gelen bilgiler arasında.

Öte yandan ünlü sanatçının Instagram hesabından son olarak dün Aşık Veysel için "Büyük Usta'yı saygı ve rahmetle anıyoruz..." mesajı paylaşıldı. Bu mesajların sosyal medya ekibi tarafından paylaşıldığı öğrenildi.