Ebola'dan ölenlerin sayısı 4 bini geçti

Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan yazılı açıklamada; 8 Ekim'e kadar büyük kısmı Liberya, Gine ve Sierra Leone'de olmak üzere 8 bin 399 Ebola vakası tespit edildiği belirtildi.

Liberya'da 4 bin 76 vaka ve 2 bin 316 ölüm, Sierra Leone'de 2 bin 950 vaka 930 ölüm ve Gine'de bin 350 vaka ve 778 ölüm meydana geldiği ifade edildi.

Salgından etkilenen sağlık çalışanlarının sayısının "ürkütücü düzeylerde olmaya devam ettiği" belirtilen açıklamada, 416 sağlık çalışanının hastalığa yakalandığı, 233'ünün hayatını kaybettiği vurgulandı.

Salgının daha düşük düzeyde seyrettiği Nijerya'da 20 vaka tespit edildiği, 8 kişinin hayatını kaybettiği, Senegal'de 1 vakanın belirlendiği bildirildi.

Afrika kıtası dışında da ABD'de 1 vakanın tespit edildiği ve bu kişinin hayatını kaybettiği, İspanya'da ise 1 vakanın belirlendiği ifade edildi.

Batı Afrika'daki salgından bağımsız olarak Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki salgında ise 71 vaka tespit edildiği, 43 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.