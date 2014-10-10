Dünya Sağlık Örgütü: Ebolayla mücadele yetersiz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkan Yardımcısı Bruce Aylward, ebola virüsünün en etkili olduğu Gine, Liberya ve Sierra Leone'de salgınla mücadelede yetersiz kalındığını söyledi. Üç ülke de, hastalıkla mücadele için daha fazla yardım çağrısında bulunmuştu. Salgında şimdiye kadar çoğu Batı Afrika'da 3,860'dan fazla kişi öldü. Ölenler arasında 200'den fazla sağlık görevlisi de bulunuyor.

Virüse yakalananların yüzde 70'i ölüyor

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Bruce Aylward açıklamasında durumun 12 gün öncesine göre daha kötü olduğunu söyledi, "Hastalık başkentlere yerleşti. Virüse yakalanan kişilerin yüzde 70'i kesinlikle ölüyor ve hastalık her ortamda yayılıyor" dedi.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF), Gine'nin başkenti Conakry'de Ebola vakalarında keskin bir artışın görüldüğünü açıkladı. Bu açıklama, ülkede durumun kontrol altına alınmasına yönelik umutları boşa çıkardı.

MSF Başkanı Joanna Liu, "Savaşı kazanmıyoruz" diyerek uluslararası seferberlik çağrısında bulundu. Joanna Liu, salgında ölen her 20 kişiden en az birinin sağlık çalışanları olduğunu söyledi.

Bu arada İspanya'da yedi kişi daha hastalık riskine karşı gözlem altına alındı.

ABD ve İngiltere'de önlemler

Bu kişiler arasında İspanya'da hastalığa yakalanan ilk kişi olan İspanyol hemşire Teresa Romero ile teması olan iki kuaförün de bulunduğu belirtiliyor. Romero, Batı Afrika'da hastalığa yakalanan iki İspanyol misyonerden birini tedavi eden ekipte yer almıştı.

İngiltere'de ise Sağlık Bakanlığı yetkilileri, bir İngiliz vatandaşının Makedonya'da Ebola nedeniyle öldüğü yolundaki haberlerin araştırılmakta olduğunu açıkladı. Ancak Makedon yetkililer, bu kişinin ölüm nedeninin Ebola olmaması ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. İngiltere'de bazı havaalanlarında hastalığa karşı alınacak önlemlerin bugün açıklanması bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde de New York'taki JFK dahil beş büyük havaalanında hastalığa karşı alınan önlemler hafta sonunda yürürlüğe konacak. Önlemler, hastalığın görüldüğü ülkelerden gelen yolcuların ateşinin ölçülmesini de içeriyor. Bu çerçevede günde ortalama 150 kişinin ateşinin ölçüleceği tahmin ediliyor. ABD'de hastalığa yakalanan ilk kişinin öldüğü açıklanmıştı.