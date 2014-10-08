İspanya'da 5 kişi Ebola karantinasında



Madrid'deki Carlos III. Hastanesi'nde çalışan bir hemşirenin Ebola virüsünü kaptığı kesinleşmişti. Adı açıklanmayan hemşire, Batı Afrika'da salgına yakalandıktan sonra tedavi için ülkelerine getirilen iki misyoner rahibe bakıyordu. Rahipler tedaviye cevap vermemiş ve kurtarılamamıştı.

Hemşireyle birlikte sağlık çalışanının yakın çevresinden 4 kişinin daha Carlos III. Hastanesi'nde kurulan karantina bölümüne alındığı açıklandı. Bunlardan biri, hemşirenin kocası. Hastayla birlikte görev yapan iki hemşire ile bir süre önce Nijerya'dan dönen bir İspanyol gözlem altındaki diğer kişiler arasında. Ancak hemşirelerden birinde yapılan testler negatif çıktı.

Sağlık Bakanı Ana Mato'nun gelişmeler hakkında bugün parlamentoya bilgi vermesi bekleniyor.

Hemşirenin köpeği için kampanya

Bu arada Madrid Belediyesi Ebola'ya yakalanan hemşirenin "Excalibur" isimli köpeğini itlaf etme kararı aldı. Hemşirenin karantinada bulunan eşi, köpeğini kurtarmak için sosyal medyada kampanya başlattı. Kampanya çağrısında, "Köpek evde yalnız başına. Maması suyu var. Kimseye bir zararı dokunmaz" denildi.