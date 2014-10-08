ABD'de ebola teşhisi konan ilk hasta hayatını kaybetti

Batı Afrika'da 3 binden fazla kişinin ölümüne neden olan Ebola, ilk kez ABD'de can aldı. ABD'de ebola teşhisi konan ilk hasta olan Thomas Eric Duncan (42) hayatını kaybetti.

Duncan, günlerdir Dallas’ta bulunan Texas Health Presbyterian Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi görüyordu. Edinilen bilgiye göre, Duncan, Liberya'dan Dallas'a havalanmadan 5 gün önce komşusu olan hamile bir kadının hastaneye kaldırılmasına yardımcı olmuştu. Ebola hastalığına yakalandığı tahmin edilen hamile kadının saatler sonra hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Duncan'ın kız arkadaşının da Ebola virüsüne yakalanıp yakalanmadığı ise araştırılıyor. Salgın Hastalıklar Kontrol Merkezi (CDC) yetkilileri önceki gün, Duncan’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu yönünde açıklamalarda bulunmuştu. 20 Eylül’de Liberya'dan gelen bir uçakla Dallas'a inen Duncan'ın, Ebola teşhisi konmadan önce temasta bulunduğu kişiler tespit edilmeye çalışılıyor.

Ebola virüsünden ölenlerin sayısı artıyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) geçtiğimiz günlerde Ebola virüsünden dolayı Batı Afrika'da 3 bin 400'den fazla insanın hayatını kaybettiğini açıkladı. ABD Başkanı Barack Obama ise Ebola virüsüne karşı mücadele konusunda bütün imkânlarını seferber edeceklerini ifade etmişti.