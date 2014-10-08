Nijerya'da çalışan işçi 'ebola' şüphesiyle Sakarya'dan İstanbul'a sevk edildi

Nijerya'da işçi olarak çalışan ve adı açıklanmayan 46 yaşındaki bir kişi 10 gün önce bayram tatilini geçirmek üzere memleketi Adapazarı'na geldi. Yükselen ateşi 4 gün düşmeyen bu kişi özel bir hastaneye başvurdu.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, özel hastanede yapılan tetkikler ve takip ardından hastada "ebola" belirtileri tespit edilince Sağlık Bakanlığı'na bilgi verildi. Bu gelişmeler üzerine İstanbul'dan Adapazarı'na gelen özel donanımlı ambulans ile hasta dün öğle saatlerinde yüksek güvenlik önlemleri altında İstanbul Haseki Hastanesi'ne sevk edildi.