İspanya'da Ebola alarmı

İspanya Sağlık Bakanı Ana Mato, Avrupa'daki ilk Ebola vakasını doğruladı. Mato, hemşideyle temas halinde olan 30 kişinin gözlem altına alındığını söyledi.

Lancaster Üniversitesi uzmanları, Ebola salgınının Avrupa'ya da sıçrayabileceği uyarısında bulunmuştu. Uzmanlar virüsün yayılma biçimi ve havayolu trafiğini incelemiş, virüsün Fransa ve İngiltere'ye ulaşma ihtimalinin yüksek olduğu sonucuna varmıştı.

Batı Afrika'daki Ebola salgınında şimdiye kadar 3 bin 400'den fazla kişi hayatını kaybetti. Nijerya, Senegal ve ABD'de de vakalar görüldü.

Teksas eyaletinin Dallas kentinde tedavisi süren hastanın kritik durumunu koruduğu bildirildi. Afrika'da virüsü kapan bir ABD'li kameramanın da ülkesinde tedavi altına alındığı açıklandı. Böylece ABD'deki vaka sayısı 5'e yükseldi.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, Sierra Leone'de görev yapan Norveçli bir üyelerinin de salgına yakalandığını açıkladı.