Avrupa'da ilk ebola virüsü İspanya'da görüldü

İspanyol hükümetinin, geçtiğimiz 22 Eylül'de Sierra Leone'den Madrid'e getirdiği ve 3 gün içinde hayatını kaybeden Ebola hastası misyoner Manuel Garcia Viejo'ya bakan hemşirelerden birinde Ebola virüsü çıktı.

Madrid'deki III. Carlos Hastanesi'nde 15 yıldan uzun bir süredir çalışan ve Garcia Viejo ile ilgilenen hemşirelerden biri olan 44 yaşındaki bir kadında Ebola virüsü çıktı. Bu sabah acil servise kaldırılan kadın hemşireye iki analiz yapıldığını ve ikisinde de Ebola virüsünde pozitif sonuç çıktığı bildirildi.

İspanya'da şimdiye kadar görülen üçüncü Ebola vakası olurken, bundan önce Afrika'da görev yapan 2 misyoner (rahip ve doktor) Ebola'dan dolayı Madrid'e getirilmiş, 2'si de hayatını kaybetmişti.Ebola virüsü çıkan kadın hemşirenin, evli olduğu ancak çocuğu olmadığı bildirildi. Olay, İspanya ve Avrupa'da ilk defa Ebola virüsünün sağlıklı birine bulaşma vakasının görülmesi bakımından önem taşıyor.

İspanya Sağlık Bakanlığı hemen alarma geçip, Ebola vakasıyla ilgili özel bir çalışma grup oluştururken, Sağlık Bakanı Ana Mato'nun da basına bilgi vereceği açıklandı.