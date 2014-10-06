Avrupa'ya Ebola uyarısı



Lancaster Üniversitesi uzmanları, Ebola virüsünün yayılma biçimi ve havayolu trafiğini inceledi. Araştırmacılar, sözkonusu verilerden yola çıkarak, virüsün önümüzdeki 3 hafta içinde Fransa'ya ulaşma ihtimalinin yüzde 75, aynı süre içinde İngiltere'ye ulaşma ihtimalinin ise yüzde 50 olduğu sonucuna vardı.

Araştırmacılar Ebola salgınından etkilenen ülkelerin başında gelen Gine, Sierra Leone ve Liberya ile Fransa arasındaki yoğun ilişkilere dikkat çekti. Sözkonusu ülkelerden Paris'e düzenli uçak seferlerinin yapıldığı hatırlatıldı. Londra'da da ise birçok transit uçuşun ara durağı Heathrow Havalimanı'nın bulunduğuna dikkat çekildi. Fransa ve İngiltere hükümetleri, şimdiye kadar virüse yakalanan birer vatandaşının bölgeden naklini sağlayarak başarılı bir şekilde tedavi etti.

Batı Afrika'daki Ebola salgınında şimdiye kadar 3 bin 400'den fazla kişi hayatını kaybetti. Nijerya, Senegal ve ABD'de de vakalar görüldü. Teksas eyaletinin Dallas kentinde tedavisi süren hastanın kritik durumunu koruduğu bildirildi. Hasta, virüsü Liberya'da kapmıştı. Bu arada Nebraska'da da Ebola'ya yakalandığı belirlenen bir başka hastanın tedavisine başlandı.