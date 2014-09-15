Ebola'dan ölen doktor sayısı 4'e yükseldi

Her 100 bin kişiye bir doktor düşen Sierra Leone'de Ebola nedeniyle hayatını kaybeden doktor sayısı dörde çıktı. Hollandalı iki doktor ise Ebola virüsü şüphesiyle ülkelerine geri gönderildi. Virüsten en çok etkilenen üç Afrika ülkesinde 144 sağlık personeli hayatını kaybetti.

Bianet’te yer alan habere göre, Sierra Leoneli Olive Buck isimli kadın doktor, Temmuz ayından beri Ebola nedeniyle hayatını kaybeden dördüncü doktor oldu. Ebola nedeniyle ülkede hayatını kaybeden hemşire sayısı ise 50’yi buldu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) verilerine göre, 2014 başında başlayan Ebola salgınında Afrika’da 2 bin 400 kişi hayatını kaybetti. Sierra Leone, Liberya, Gine ve Liberya’da 301 sağlık personeli Ebola virüsü kaptı, bunların 144’ü hayatını kaybetti.

100 bin kişiye 1 doktor

Sierra Leone başkentinde Lumley Devlet Hastanesi’nde çalışan Dr. Olive Buck, Salı günü yaptırdığı testte Ebola virüsü kaptığını fark ederek hastaneye yatmıştı.

Her 100 bin kişiye bir doktorun düştüğü ülkede, Ebolayla mücadele eden bir doktoru daha kaybetmeyi göze alamayacağını söyleyen Sierra Leone hükümeti, Buck’ın tedavi için yurtdışına götürülmesini istemişti. WHO, Buck’ı Almanya’ya götürme konusunda yardımcı olamayacağını ancak deneysel tedaviler dahil olmak üzere, Sierra Leone’de mümkün olan en iyi bakımı sağlayacaklarını söylemişti.

Sierra Leone Sağlık Bakanlığı, Ebola’yla mücadelede önemli bir ismi daha kaybettiği için yasta olduğunu açıkladı.

Ebola nedeniyle hayatını kaybeden ilk doktor Sheik Humarr Khan (39) oldu. Temmuz’da hayatını kaybeden Khan, Ebola virüsüyle mücadelede en tanındık isim ve Sierra Leone için ulusal bir kahramandı. Virolog olan Khan’ın tedavi için Avrupa’ya götürülmesi planlanıyordu ancak Sınır Tanımayan Doktorlar’ın Sierra Leone’de kurduğu bir merkezde tedavi görürken hayatını kaybetti.

Dr. Modupeh Cole (56), Khan’dan iki hafta sonra hayatını kaybetti. Cole, 1980’lerde Sovyetler’de tıp eğitimi almış, 1987’de ülkesine dönmüştü. Cole da Sınır tanımayan Doktorlar’ın Kailahun’daki merkezinde tedavi görüyordu.

Ağustos’ta hayatını kaybeden Sierra Leoneli Dr. Sahr Rogers, Kenema’da bir hastanede çalışıyordu.

Deneysel ilaç üretimi için zaman gerek

Ebola virüsünün kanıtlanmış bir tedavisi yok, dolayısıyla doktorlar hastaları izole etmeye yoğunlaşıyor. Az sayıda hastaya ZMapp adlı deneysel tedavi uygulanıyor. Huffington Post’un haberine göre, ZMApp’in California merkezli üreticisi, kaynaklarının tükendiğini ve ilacın üretilmeye devam edilebilmesi için birkaç aya ihtiyaç olduğunu belirtiyor.

Virüsten etkilenen Afrikalı doktorlara ülkelerinde Sınır Tanımayan Doktorlar tarafından deneysel tedaviler uygulanırken, yurtdışından gelen sağlık personeli Ebola virüsüne yakalandığı takdirde ülkelerine iade edilerek tedavi edilmeye çalışılıyor.