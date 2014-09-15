T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Ebola'dan ölen doktor sayısı 4'e yükseldi

Virüsten en çok etkilenen üç Afrika ülkesinde 144 sağlık personeli hayatını kaybetti

15 Eylül 2014 21:18

Her 100 bin kişiye bir doktor düşen Sierra Leone'de Ebola nedeniyle hayatını kaybeden doktor sayısı dörde çıktı. Hollandalı iki doktor ise Ebola virüsü şüphesiyle ülkelerine geri gönderildi. Virüsten en çok etkilenen üç Afrika ülkesinde 144 sağlık personeli hayatını kaybetti.

Bianet’te yer alan habere göre, Sierra Leoneli Olive Buck isimli kadın doktor, Temmuz ayından beri Ebola nedeniyle hayatını kaybeden dördüncü doktor oldu. Ebola nedeniyle ülkede hayatını kaybeden hemşire sayısı ise 50’yi buldu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) verilerine göre, 2014 başında başlayan Ebola salgınında Afrika’da 2 bin 400 kişi hayatını kaybetti. Sierra Leone, Liberya, Gine ve Liberya’da 301 sağlık personeli Ebola virüsü kaptı, bunların 144’ü hayatını kaybetti.

 

100 bin kişiye 1 doktor

 

Sierra Leone başkentinde Lumley Devlet Hastanesi’nde çalışan Dr. Olive Buck, Salı günü yaptırdığı testte Ebola virüsü kaptığını fark ederek hastaneye yatmıştı.

Her 100 bin kişiye bir doktorun düştüğü ülkede, Ebolayla mücadele eden bir doktoru daha kaybetmeyi göze alamayacağını söyleyen Sierra Leone hükümeti, Buck’ın tedavi için yurtdışına götürülmesini istemişti. WHO, Buck’ı Almanya’ya götürme konusunda yardımcı olamayacağını ancak deneysel tedaviler dahil olmak üzere, Sierra Leone’de mümkün olan en iyi bakımı sağlayacaklarını söylemişti.

Sierra Leone Sağlık Bakanlığı, Ebola’yla mücadelede önemli bir ismi daha kaybettiği için yasta olduğunu açıkladı.

Ebola nedeniyle hayatını kaybeden ilk doktor Sheik Humarr Khan (39) oldu. Temmuz’da hayatını kaybeden Khan, Ebola virüsüyle mücadelede en tanındık isim ve Sierra Leone için ulusal bir kahramandı. Virolog olan Khan’ın tedavi için Avrupa’ya götürülmesi planlanıyordu ancak Sınır Tanımayan Doktorlar’ın Sierra Leone’de kurduğu bir merkezde tedavi görürken hayatını kaybetti.

Dr. Modupeh Cole (56), Khan’dan iki hafta sonra hayatını kaybetti. Cole, 1980’lerde Sovyetler’de tıp eğitimi almış, 1987’de ülkesine dönmüştü. Cole da Sınır tanımayan Doktorlar’ın Kailahun’daki merkezinde tedavi görüyordu.

Ağustos’ta hayatını kaybeden Sierra Leoneli Dr. Sahr Rogers, Kenema’da bir hastanede çalışıyordu.

 

Deneysel ilaç üretimi için zaman gerek

 

Ebola virüsünün kanıtlanmış bir tedavisi yok, dolayısıyla doktorlar hastaları izole etmeye yoğunlaşıyor. Az sayıda hastaya ZMapp adlı deneysel tedavi uygulanıyor. Huffington Post’un haberine göre, ZMApp’in California merkezli üreticisi, kaynaklarının tükendiğini ve ilacın üretilmeye devam edilebilmesi için birkaç aya ihtiyaç olduğunu belirtiyor.

Virüsten etkilenen Afrikalı doktorlara ülkelerinde Sınır Tanımayan Doktorlar tarafından deneysel tedaviler uygulanırken, yurtdışından gelen sağlık personeli Ebola virüsüne yakalandığı takdirde ülkelerine iade edilerek tedavi edilmeye çalışılıyor. 

 

ETİKETLER

eboladoktorvirüsölüm

İlgili Haberler

Ebola’ya karşı askerî destek

ABD Başkanı Barack Obama, Ebola ile mücadeleye yardımcı olmak üzere ülkesinin Batı Afrika'ya askerî destekte bulunacağını açıkladı.

Ebola Batı Afrika ekonomisini de tehdit ediyor

Batı Afrika’yı tehdit eden Ebola salgınının önüne geçilemiyor. Liberya Savunma Bakanı Brownie Samukai, Ebola'nın ülkesinin ulusal varlığını tehdit ettiğini söyledi.

Almanya, Ebola yardımını 10 kat artırdı

Almanya, Ebola salgınıyla mücadele kapsamında yaptığı yardımı artırma kararı aldı.

AB'den Ebola ile mücadele için 266 bin dolar yardım

AB heyetinden Bruno Pozzi, yardımın olası Ebola vakalarının tedavisini üstlenecek hastanenin daha iyi duruma gelmesi için kullanılacağını belirtti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24