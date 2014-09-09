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Dünya
Deutsche Welle

Ebola’ya karşı askerî destek

ABD Başkanı Barack Obama, Ebola ile mücadeleye yardımcı olmak üzere ülkesinin Batı Afrika'ya askerî destekte bulunacağını açıkladı.

09 Eylül 2014 14:59


Amerikan NBC televizyonuna konuşan Obama, salgının yayılmasının ABD'nin ulusal güvenlik öncelikleri arasında olduğunu belirtti ve Batı Afrika'ya yardım sözü verdi. Pazar günü yayınlanan röportajda Obama, Amerikan ordusunun karantina bölgelerinin oluşturulması, Batı Afrika'ya teçhizat gönderilmesi ve tüm dünyadan bölgeye giden sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanması için yardımda bulunacağını açıkladı.

Obama konuşmasında ABD ve diğer ülkelerin hızlı bir biçimde yardım göndermemesi halinde salgının mutasyona uğrayabileceğini çok daha kolay bir biçimde yayılabileceğini vurguladı.

Beyaz Saray pazartesi günü ABD Başkanı Barack Obama'nın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon ile bir telefon görüşmesi yaparak yardım sözü verdiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) rakamlarına göre Gine, Liberya ve Sierra Leone'de şimdiye kadar 2000'den fazla kişi Ebola'dan hayatını kaybetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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