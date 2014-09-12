Almanya, Ebola yardımını 10 kat artırdı

Kalkınma Bakanı Gerd Müller, "Ebola salgınının yaşandığı ülkelerde durumun kontrolden çıkma eğilimi gösterdiğini" söyledi.

Bakan Müller, "Rheinische Post" gazetesinin bugünkü nüshasında yer alan demecinde, daha önce 1 milyon euro olarak kararlaştırılan maddi yardımın kapsamını bu nedenle 10 milyon euroya çıkarma kararı aldıklarını açıkladı.

Almanya, Ebola ile mücadele çerçevesindeki yardımlarını Dünya Sağlık Örgütü aracılığıyla iletiyor.

Bu arada Ebola salgını bölge ülkelerini ekonomik açıdan da etkiliyor. Uluslararası Para Fonu (IMF), salgının Batı Afrika açısından vahim sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

IMF sözcüsü William Murray, Sierra Leone ve Liberya'da ekonominin yüzde 3,5, Gine'de ise yüzde 1,5 oranında küçülme ihtimaline dikkat çekti.