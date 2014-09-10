Ebola Batı Afrika ekonomisini de tehdit ediyor



Afrika Birliği Başkanı Nkosazama Dlamini-Zuma, hafta başında Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da Ebola salgını nedeniyle düzenlenen kriz zirvesinde seyahat yasağı uygulamasının derhal kaldırılmasını istedi. Seyahat yasağından ticaret yollarının etkilendiğini belirten Jochen Moninger de yasağın ekonomiyi felce uğrattığına dikkat çekiyor. Ebola salgınının etkisi altındaki ülkelerden Sierra Leone’de Alman Dünya Açlıkla Mücadele Örgütü adına çalışan Jochen Moninger’in dile getirdiği rakamlar sorunun boyutunu gözler önüne seriyor. Moninger, Ebola krizine bağlı olarak bölgede 2015 yılının ocak ayından itibaren 400 bin kişinin açlıktan etkileneceğinin hesaplandığını ifade etti.

Salgın ve buna bağlı önlemler nedeni ile tarlaların ekilmediğini, tarlalarda toplanmayan ürünlerin çürüdüğünü, yabancı ortakların bölgeden çekildiklerini, kakao ve benzeri ihraç ürünlerine alıcı bulunamadığını kaydeden Moninger ayrıca çok sayıda firmanın kapısına kilit vurulduğunu ve ticari ilişkilerin kesildiğini vurguladı.

'Seyahat kısıtlamaları zarar getiriyor'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) adına Sierra Leone’de çalışmalar yürüten Nyka Alexander da salgının yaygın olduğu ülkelere getirilen seyahat kısıtlamasının zarar getirdiğine inanıyor. Alexander, Deutsche Welle'ye yaptığı açıklamada, Ebola’nın uçak yolculukları ile yayılma riskinin çok düşük olduğunu ve bölgedeki havalimanlarında uçağa binen herkesin ateşinin ölçüldüğünü kaydetti. Sınırların kapatılmasının ve hava ulaşımına kısıtlama getirilmesinin genel anlamda olumsuz sonuçlar doğurduğunu düşünen Alexander, Dünya Sağlık Örgütü’nün bugüne dek Ebola nedeni ile seyahat yasağı tavsiyesinde bulunmadığını belirtti. Sözkonusu kısıtlamalar nedeni ile hem Dünya Sağlık Örgütü hem de diğer örgütler için salgın bölgesine personel ve yardım malzemesi getirmenin aşırı derecede zorlaştığını ifade eden Nyka Alexander, hastalığın etkili olduğu ülkelere uçaklar inmediği için doktorların gelmemesi durumunda salgının daha da hızlı yayılacağını dile getirdi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, Ebola yüzünden şimdiye kadar 2 bin 296 kişi öldü. Salgın kontrol altına alınıncaya kadar ise en az 20 bin kişinin hayatına mal olabileceği tahmin ediliyor. Sierra Leone yönetimi önümüzdeki hafta dört günlük bir evden çıkma yasağı uygulayacak. Bu süre içinde tıbbi personelin hane hane gezerek, Ebola hastalarını tespit etmesi amaçlanıyor. Ancak Açlıkla Mücadele Örgütü çalışanı Jochen Moninger bu uygulamanın başarılı olacağından kuşkulu.