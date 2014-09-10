T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Ebola Batı Afrika ekonomisini de tehdit ediyor

Batı Afrika’yı tehdit eden Ebola salgınının önüne geçilemiyor. Liberya Savunma Bakanı Brownie Samukai, Ebola'nın ülkesinin ulusal varlığını tehdit ettiğini söyledi.

10 Eylül 2014 18:19


Afrika Birliği Başkanı Nkosazama Dlamini-Zuma, hafta başında Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da Ebola salgını nedeniyle düzenlenen kriz zirvesinde seyahat yasağı uygulamasının derhal kaldırılmasını istedi. Seyahat yasağından ticaret yollarının etkilendiğini belirten Jochen Moninger de yasağın ekonomiyi felce uğrattığına dikkat çekiyor. Ebola salgınının etkisi altındaki ülkelerden Sierra Leone’de Alman Dünya Açlıkla Mücadele Örgütü adına çalışan Jochen Moninger’in dile getirdiği rakamlar sorunun boyutunu gözler önüne seriyor. Moninger, Ebola krizine bağlı olarak bölgede 2015 yılının ocak ayından itibaren 400 bin kişinin açlıktan etkileneceğinin hesaplandığını ifade etti.

Salgın ve buna bağlı önlemler nedeni ile tarlaların ekilmediğini, tarlalarda toplanmayan ürünlerin çürüdüğünü, yabancı ortakların bölgeden çekildiklerini, kakao ve benzeri ihraç ürünlerine alıcı bulunamadığını kaydeden Moninger ayrıca çok sayıda firmanın kapısına kilit vurulduğunu ve ticari ilişkilerin kesildiğini vurguladı.

'Seyahat kısıtlamaları zarar getiriyor'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) adına Sierra Leone’de çalışmalar yürüten Nyka Alexander da salgının yaygın olduğu ülkelere getirilen seyahat kısıtlamasının zarar getirdiğine inanıyor. Alexander, Deutsche Welle'ye yaptığı açıklamada, Ebola’nın uçak yolculukları ile yayılma riskinin çok düşük olduğunu ve bölgedeki havalimanlarında uçağa binen herkesin ateşinin ölçüldüğünü kaydetti. Sınırların kapatılmasının ve hava ulaşımına kısıtlama getirilmesinin genel anlamda olumsuz sonuçlar doğurduğunu düşünen Alexander, Dünya Sağlık Örgütü’nün bugüne dek Ebola nedeni ile seyahat yasağı tavsiyesinde bulunmadığını belirtti. Sözkonusu kısıtlamalar nedeni ile hem Dünya Sağlık Örgütü hem de diğer örgütler için salgın bölgesine personel ve yardım malzemesi getirmenin aşırı derecede zorlaştığını ifade eden Nyka Alexander, hastalığın etkili olduğu ülkelere uçaklar inmediği için doktorların gelmemesi durumunda salgının daha da hızlı yayılacağını dile getirdi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, Ebola yüzünden şimdiye kadar 2 bin 296 kişi öldü. Salgın kontrol altına alınıncaya kadar ise en az 20 bin kişinin hayatına mal olabileceği tahmin ediliyor. Sierra Leone yönetimi önümüzdeki hafta dört günlük bir evden çıkma yasağı uygulayacak. Bu süre içinde tıbbi personelin hane hane gezerek, Ebola hastalarını tespit etmesi amaçlanıyor. Ancak Açlıkla Mücadele Örgütü çalışanı Jochen Moninger bu uygulamanın başarılı olacağından kuşkulu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Batı AfrikaEbolaSavunma Bakanı Brownie Samukai EbolaBirliği Başkanı Nkosazama Dlamini-ZumaEtiyopyaAddis Ababa EbolaJochen MoningerSierra Leone Alman Dünya Açlıkla MücadeleMoningerSağlıkSierra LeoneNyka AlexanderDeutsche

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24