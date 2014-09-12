AB'den Ebola ile mücadele için 266 bin dolar yardım

Fildişi Sahili'ndeki AB heyeti, Ebola salgınana karşı aldığı önlemlere destek için hükümete 266 bin dolar yardım yaptı. Yardım, Abidjan kentinde düzenlenen törenle Sağlık Bakanı Raymobde Goudou Coffie'ye verildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, AB heyetinden Bruno Pozzi, yardımın olası Ebola vakalarının tedavisini üstlenecek hastanenin daha iyi duruma gelmesi için kullanılacağını belirtti. Sağlık Bakanı Coffie de olası Ebola vakasına karşı mücadele için hazır olunmasının gerekliliğini vurguladı.

Salgından en çok etkilenen Gine ve Liberya gibi ülkelere komşu olmasına rağmen şimdiye kadar Fildişi Sahili'nde Ebola salgınına rastlanmadı.

AB, Ebola ile mücadele kapsamında birçok ülkeye destek vermek amacıyla bugüne dek toplam 6,3 milyon dolar yardımda bulundu.