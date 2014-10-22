Ebola virüsüne karşı serum geliştirildi

Dünya Sağlık Örgütü, (WHO) Batı Afrika'da binlerce kişinin ölümüne neden olan ebola virüsüne yakalananlar için yeni bir serumun kullanıma hazır hale gelmek üzere olduğunu açıkladı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde bir basın toplantısı düzenleyen WHO Genel Direktör yardımcısı Marie Paule Kieny, "Virüse yakalananların etkin biçimde tedavi edilebilmesi için salgın yaşanan üç ülkede ortaklıklar oluşturuluyor. Serum kısa zamanda ulaştırılacak" dedi.

Serum nasıl çalışıyor?

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, ebolaya yakalanıp hayatta kalan bir kişinin vücudunun virüse karşı bağışıklık geliştirdiği düşünülüyor. Hastalığı atlatanların kanında ebola virüsüne saldırıp virüsü yok edebilen antikorlar geliştiği de vurgulanıyor. Bu kişilerin kanından alınan örneklerin seruma dönüştürülmesiyle ebola virüsüne yakalanmış kişilere de hayatta kalma umudu doğuyor. Ebola virüsüne Batı Afrika dışında yakalanan ilk kişi olan İspanyol hemşire, serum tedavisi gördükten sonravirüsten kurtulmuştu. Ancak WHO Genel Direktör yardımcısı Kieny, serum tedavisinin bazı riskler içerdiği konusunda da uyarıyor ve gerekli kılavuzları hazırladıklarını ifade ediyor. Kanı alınan her kişinin hepatit ve AIDS testinden de geçirilmesi gerekecek.

Ebola aşısı ne zaman hazır olacak?

Virüse yakalanmadan önce korunmayı sağlayacak aşı üzerinde ise çalışmalar devam ediyor. Üzerinde çalışılan potansiyel aşılar henüz insanlar üzerinde denenmedi ve ebola virüsüne karşı ne kadar etkili oldukları da henüz bilinmiyor. WHO aşının insanlar üzerinde denenmeye başlamasıyla birlikte süreci hızlandırmak adına olabildiğince geniş bir denek grubu ile çalışmayı amaçlıyor. Kieny, "İnsanlar üzerinde aşı testleri yaklaşık iki hafta içerisinde başlayacak ve altı ay ila bir yıl devam edecek" dedi.

Ebola'dan nasıl korunmalı?

-Virüs vücut sıvıları aracılığıyla geçtiğinden, hasta ile ten teması olmamalı

-Gözleri korumak için göz bölgesini tamamen kapatan gözlük takılmalı

-Temas sonrası kıyafet ve tıbbi ekipman yakılmalı, yeniden kullanılması gerekenler doğru şekilde dezenfekte edilmeli

-Ebola virüsünden kurtulmayı başaranlar üç ay süreyle cinsel ilişkiye girmemeli ya da prezervatif kullanmalı

Batı Afrika ülkeleri Liberya, Sierra Leone ve Gine'de 4 bin 500'ün üzerinde kişi ebola virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Serumun öncelikle Liberya'da uygulamaya konacağı ifade ediliyor. Ancak bölgeye gönderilecek serumun ihtiyacın ne kadarını karşılayabileceği henüz bilinmiyor.