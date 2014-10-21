Ebola virüsü 15 dakikada belirlenecek

Fransız Alternatif Enerji ve Atom Enerjisi Kurumu (CEA) tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde çalışan bilim insanları, insan vücudunda Ebola virüsü bulunup bulunmadığını 15 dakikada belirleyen bir test geliştirdiler.

Açıklamaya göre, yeni test laboratuvarların dışında, kapsamlı araç ve materyale gerek görülmeden, şüpheli kişiden alınan kan veya idrar örneğinde virüsün bulunup bulunmadığına ilişkin 15 dakika içinde sonuç veriyor.

Testin kısa bir süre sonra piyasaya sürüleceği kaydedildi. Testin geçerliliğinin Lyon’daki bir laboratuvarda da denenip başarısının onaylandığı belirtildi.

Mevcut Ebola testlerinin tam teşekküllü laboratuvarda yapılması gerekirken, yine bu testlerin sonucunu alabilmek için iki saatten fazla beklemek gerekiyor.

Son olarak Japonlar, buldukları testin 30 dakika içinde Ebola virüsünü tespit ettiğini iddia etmişti. Amerikalı bilim insanları ise bu süreyi 10 dakikaya düşürmek için uzun zamandır çalışıyor.