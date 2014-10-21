Dünya Bankası: Ebola ve IŞİD, global ekonomiyi tehdit ediyor

Dünya Bankası üst düzey yöneticilerinden Sri Mulyani Indrawati, global ekonominin büyüme kabiliyetini etkileyebilecek yeni risklerle karşı karşıya olunduğunu, bu risklerden birinin de Ebola olduğunu söyledi.

Finans Gündem’de yer alan habere göre, Idrawati global ekonominin ayrıca Ukrayna krizi ve IŞİD gibi politik ve güvenlik riskleri de karşı karşıya olduğunu da vurguladı.

Indrawati açıklamasında emtia fiyatlarında düşüşün, doğal kaynak gelirlerine bağımlı ülkelerde politika yapma ortamını daha zorlu hale getireceğini de ifade etti.



