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Dünya
Deutsche Welle

Ebola aşısı yolda

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Ebola aşısının Ocak ayında kullanıma hazır olacağını duyurdu.

22 Ekim 2014 11:33

DSÖ yöneticilerinden Marie-Paule Kieny, Ocak ayında Ebola aşı kampanyasına başlanacağını söyledi. İlk aşamada Ebola ile mücadele eden sağlık personeline aşı yapılacak.

Kieny, aşının insanlar üzerinde denendiğini, deneme sonuçlarının aralık ayında alınmasının beklendiğini belirtti.

İngiltere'de GlaxoSmithKline, ABD'de ise NewLink Genetics, Johnson & Johnson ve Inovio Pharmaceuticals, Ebola aşısı üzerinde çalışan şirketler arasında yer alıyor.

DSÖ'nün verilerine göre salgının Gine, Liberya ve Sierra Leone'de patlak vermesinden bu yana görülen vaka sayısı 9 bini aştı. Bu kişilerin yarısı öldü. Virüs ABD, İspanya, Nijerya ve Senegal'e de taşındı. DSÖ, herhangi bir Ebola vakasının görülmediği Nijerya ve Senegal'i resmen Ebola'dan kurtulmuş ülke ilan etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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