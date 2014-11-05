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Sağlık

Ebola aşısı insanlar üzerinde test edilmeye başlandı

Darcy Christen hastaneye gönüllü olarak 120 kişinin müracaat ettiğini ve bu kişilere değişik dozlarda ebola aşısının yapılacağını belirtti

05 Kasım 2014 19:35

İsviçre'de ebola aşısının insanlar üzerinde test edilmeye başlandığı açıklandı. İsviçre 'de ebola ile mücadelede yeni bir aşamaya gelindi. İsviçre'nin Lozan kentindeki CHUV Üniversitesi Hastanesi'nden Darcy Christen yaptığı açıklamada ebola aşısının sekiz gönüllü üzerinde denendiğini ve sonucun 14 gün içinde alınacağını söyledi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Zafer Atamer'in haberine göre, hastaneye gönüllü olarak 120 kişinin müracaat ettiğini belirten Christen, bu kişilere değişik dozlarda ebola aşısının yapılacağını ve belli bir süre müşaade altında tutulacaklarını belirtti. Bu kişilerin durumlarına göre aşı hakkında bilgi edinilecek ve araştırmalar devam edecek.

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