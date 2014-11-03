Ebola turizmi de tehdit ediyor



Beyaz bir kumsal, mavi bir deniz, elini uzatsan dokunacak kadar yakın vahşi hayvanlar… Seyahat acentelerinin Afrika gezileriyle ilgili klasik reklam cümleleri böyle. Ancak kıtanın güzellikleri turistleri bugünlerde pek cezbedemiyor. Zira Ebola endişesi büyük. Sadece Ebola'nın yayıldığı Batı Afrika ülkeleri Gine, Sierra Leone ve Liberya değil, 8 bin kilometre uzaktaki Tanzanya da bu korkudan nasibini alıyor.

Tanzanya Otel Birliği Genel Müdürü Lathifa Sykes şunları belirtiyor: “Müşterilerden ve acentelerden çok sayıda telefon almaya başladık. Müşteriler rezervasyonlar konusunda endişeli. Şu anda bu yıl için yapılan rezervasyonlar yüzde 30 ila yüzde 40 gerilemiş durumda. Buna iptaller de dahil. Sebebi belirsizlik ve Ebola'dan duyulan endişe.”

'Afrika'yı tek ülke sananlar var'

Sykes aralarında büyük otellerin ve küçük dairelerin de olduğu 199 tatil konaklama yerini yönetiyor. Tatilcilerin genellikle ABD, Avrupa ve Asya'dan geldiğini belirten Sykes birçoğunun Afrika'yı tek bir ülke sandığını ifade ediyor. Halbuki koca kıtada 54 ülke bulunuyor. Lathifa Sykes müşterilerin safari yapmayı düşündüklerinde tek önemsediklerinin Afrika'ya gitmek olduğunu ancak Kenya, Tanzanya, Güney Afrika ya da Burundi diye ülke ayrımı yapmadıklarına dikkat çekiyor. Dolayısıyla salgından sanki tüm kıta etkilenmiş sanılıyor.

Turizm, yabancı döviz girişi bakımından Tanzanya'nın ana kaynaklarından biri. Geçen yıl 1 milyar 880 milyon Amerikan doları turizmden elde edildi. Kilimanjaro Dağı ve Hint Okyanusu, 2013 yılında en az 1 milyon turistin ülkeyi ziyaret etmesini sağladı. Lathifa Sykes ülkede Ebola salgınından çok turizmdeki düşüşün endişe yarattığını belirtiyor.

Kenya ve Namibya da etkilendi

Peki diğer Afrika ülkelerinde durum nasıl? Alman Endüstri ve Ticaret Odası Afrika Bölümü Yöneticisi Rima Al-Tinawi şunları kaydediyor: “Endişe çok büyük ve Afrika kıtasından bütünüyle uzak durmak tercih ediliyor. Kenya ve Namibya'ya tatil ve iş gezilerinin iptal edildiğini biliyoruz.”

Güney Afrika'nın resmi seyahat acentesi South African Tourism, internet sayfasına büyük harflerle şunu yazıyor: “Hayır, Güney Afrika'da Ebola tehdidi bulunmuyor!” Acentenin Almanya bürosundan Silvia Braun henüz rezervasyonların geri çekilmediğini ancak geçen yıla göre bir düşüş gözlemlendiğini kaydediyor. Braun geçen yılın normalden daha yüksek olduğunu da sözlerine ekliyor.

'10-15 müşteriye kötü diyorduk'

Kimi Afrika ülkeleri vatandaşlarını koruma amacıyla Sierra Leona, Gine ve Liberya'dan seyahat yasağı getirdi. Kenya bu ülkelerden yapılan tüm uçuşları durdururken, Ruanda sadece 21 günlük bekleme süresinin ardından gelişlere izin veriyor.

Kıtanın batı kıyısındaki Fransızların popüler tatil destinasyonlarından Senegal'de de durum farklı değil. Başkent Dakar'daki otel müdürü Aliou Ndiaye şöyle konuşuyor: “30 odamız var. 10 ila 15 müşterimiz olduğunda işler kötü diyorduk. Ama şimdi bazen tüm gün 1 müşteri bile bulamıyoruz. 3 ya da 4 kişi oldu mu giderlerimizi karşılıyoruz.”