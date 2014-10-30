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Sağlık

Ebola salgınına 2 yaşındaki bebek mi neden oldu?

Dünya sağlık Örgütü verilerine göre, Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bine yaklaştı

30 Ekim 2014 17:49

Yaklaşık 5 bin kişinin ölümüne neden olan Ebola salgınının, geçen yıl Gine'de ölen 2 yaşındaki Emile Ouamouno adlı erkek bebekten yayıldığı öne sürülüyor.

Radikal'de yer alan habere göre, geçen sene hayatını kaybeden 2 yaşındaki Emile’nin annesi, kız kardeşi ve anneannesinin de aralarında bulunduğu 14 kişinin de Ebola’dan öldüğü belirtiliyor. CNN dahil birçok haber sitesi ve sosyal medyada ise dünyadaki Ebola salgınının geçen yıl Gine’de ölen 2 yaşındaki Emile Ouamouno’dan yayıldığı iddialarına yer verildi.

Dünya sağlık Örgütü verilerine göre, Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bine yaklaştı. Örgüt küresel düzeyde Ebola vakası sayısı, son rapordan bu yana 3000 daha arttığını ve 13 bin 703’e ulaştığını açıkladı. Geçen Cumartesi ise, Ebola vakalarının sayısı 10 bin 141 olarak açıklanmıştı. Ancak kısa bir sürede bu kadar büyük artışın, yeni vakaların duyurulmasından değil, verilerin, eski vakalarla güncellenmesinden kaynaklandığı belirtiliyor.

Eboladan ölenlerin sayısı son açıklanan rakama göre 4920. Bu ölümlerin 10’u dışında hepsi Liberya, Sierra Leone ve Gine’de meydana geldi.

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