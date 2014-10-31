T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Amerikalı hemşireler Ebola eylemine çıkıyor

ABD hastanelerindeki hemşireler Ebola'ya karşı önlemlerin artırılması talebiyle eyleme gidiyor.

31 Ekim 2014 10:48


Ulusal Hemşire Birliği (NNU) sendikası, tüm üyelerini 11 ve 12 Kasım tarihlerinde iş bırakmaya çağırdı. Hastanelerde Ebola ile mücadelede güvenlik standartlarının artırılması talep ediliyor. Bu kapsamda tüm personele özel koruma maskesi ve kıyafetler ile düzenli eğitim verilmesi isteniyor.

NNU, ABD'de hemşirelerin önde gelen örgütlenmeleri arasında yer alıyor. Üye sayısı 180 bini aşıyor. NNU, eyleme yalnızca Kaliforniya eyaletinde 50 bini aşkın hemşirenin katılmasının beklendiğini açıkladı. Ülke genelinde da ayrıca 100 bin dolayında hemşirenin protesto gösterilerine katılacağı tahmin ediliyor.

Teksas eyaletinde Liberya'dan gelen bir hastayı tedavi eden iki hemşireye Ebola bulaşmıştı.

Ebola hastalığı vücut sıvısı veya kan yoluyla bulaşıyor. Uzmanlar bu nedenle sağlık personeline yönelik tehdidin yüksek olduğuna dikkat çekiyor.

ABD'de Ebola ile mücadelede Batı Afrika’da görev yaptıktan sonra ülkeye dönen personelin "21 gün kontrollü gözetim altında tutulması" kararlaştırılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABDEbolaHemşire BirliğiKasımKaliforniyaLiberyaBatı AfrikaDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24