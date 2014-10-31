Amerikalı hemşireler Ebola eylemine çıkıyor



Ulusal Hemşire Birliği (NNU) sendikası, tüm üyelerini 11 ve 12 Kasım tarihlerinde iş bırakmaya çağırdı. Hastanelerde Ebola ile mücadelede güvenlik standartlarının artırılması talep ediliyor. Bu kapsamda tüm personele özel koruma maskesi ve kıyafetler ile düzenli eğitim verilmesi isteniyor.

NNU, ABD'de hemşirelerin önde gelen örgütlenmeleri arasında yer alıyor. Üye sayısı 180 bini aşıyor. NNU, eyleme yalnızca Kaliforniya eyaletinde 50 bini aşkın hemşirenin katılmasının beklendiğini açıkladı. Ülke genelinde da ayrıca 100 bin dolayında hemşirenin protesto gösterilerine katılacağı tahmin ediliyor.

Teksas eyaletinde Liberya'dan gelen bir hastayı tedavi eden iki hemşireye Ebola bulaşmıştı.

Ebola hastalığı vücut sıvısı veya kan yoluyla bulaşıyor. Uzmanlar bu nedenle sağlık personeline yönelik tehdidin yüksek olduğuna dikkat çekiyor.

ABD'de Ebola ile mücadelede Batı Afrika’da görev yaptıktan sonra ülkeye dönen personelin "21 gün kontrollü gözetim altında tutulması" kararlaştırılmıştı.