Ebola aşısı Cenevre'de test edilecek

Dünya Sağlık Örgütü Cenevre Bürosundan yapılan açıklamaya göre, bugün Kanada'dan Cenevre'ye test edilmek için Ebola aşısı gönderileceği belirtildi.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, açıklamada aşının özel bir uçakta bulunan, eksi 80 derecedeki bir kutu ile gönderileceği ve aşının Cenevre'de OMS yetkililerine teslim edileceği belirtildi. Kanada'lı yetkililer bu aşının numunelerinin geçtiğimiz Ağustos ayında gönderileceğini belirtmelerine rağmen bazı bürokratik işlemler yüzünden geciktiğini şimdi ise gerekli işlemlerin ve izinlerin alındığını bildirdi.

Cenevre Hükümeti, Kanada Büyükelçiliği yetkilileri ve Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri numunelerin kliniksel araştırmalarına derhal başlanacağını ve en kısa zamanda aşı hakkında netice alınacağını ve bu neticenin sonuçlarının da halkla paylaşılacağını bildirildi.