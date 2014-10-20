Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde ebola alarmı

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ebola şüphesiyle getirilen bir kişi paniğe neden oldu. Acil Servise hasta alınmazken güvenlik görevlileri ve sağlık personelinin maske ile dolaştığı görüldü.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Hac dönüşü fenalaşan 66 yaşındaki H.E., ebola şüphesiyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanenin acil servisi hasta ve ziyaretçilere kapatıldı. Hastane personeli ise maske takarak önlem aldı. İddiaya göre, geçtiğimiz Cumartesi günü Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye dönen 66 yaşındaki H. E, yüksek ateş ve öksürük sebebiyle fenalaştı. H.E., ambulansla sabah saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Burada tedavi edilen H.E., ebola virüsü taşıyabileceği ihtimali üzerine gerekli tetkiklerinin yapılması için referans hastane Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Hastanın hastaneye gelmesinin ardından acil servis, hasta ve ziyaretçilere kapatıldı. Boş durumdaki acil serviste görev yapan hastane personeli de korunmak için maske taktı.

Ebola şüphesiyle hastaneye böyle getirildi

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Ebola şüphesiyle getirilen hasta paniğe neden oldu. Güvenlik görevlileri ve sağlık personelinden bazılarının maske ile dolaştığı görüldü. Arabistan'dan geldiği belirtilen hasta, özel önlem alınarak hastane binasına alındı.

Ebola vakaları bir ayda iki katına çıktı

Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü Hüsem Hatipoğlu, Ebola virisünün hızlı bir artış gösterdiğini belirterek, "Dünyada Ebola virüsünde vaka sayısı 9 bin 216'ya, ölüm sayısı ise 4 bin 555'e ulaşmıştır. Bu rakamlar bize olguların bir ay öncesine göre yüzde yüz artmış olduğunu göstermektedir" dedi.



Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, başta Ebola olmak üzere MERS-CoV virüs salgınlarının, Türkiye'nin ve dünyanın son aylarda en önemli gündem maddeleri haline geldiğini dile getirdi.



Sağlık Bakanlığı olarak bu enfeksiyonları başladığı günden beri takip etiklerini belirten Hatipoğlu, gereken tedbirleri aldıklarını, Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda Bakanlığın alacağı kararlar olursa, onları da uygulamaya devam edeceklerini vurguladı.



Bu konuda alınan kararları süratle yerine getirebilen dinamik ve tecrübeli kadroları olduğunun altını çizen Hatipoğlu, şunları kaydetti:



"Dünyada Ebola virüsünde vaka sayısı 9 bin 216'ya, ölüm sayısı ise 4 bin 555'e ulaşmıştır. Bu rakamlar bize olguların bir ay öncesine göre yüzde yüz artmış olduğunu göstermektedir. 16 Eylül'de vaka sayısı 4 bin 366, ölüm sayısı 2 bin 218 idi. Burada çok hızlı bir artış vardır. Alınan tedbirlerin salgını kontrol altına almaya yetmediğini gözlemlemekteyiz. MERS-CoV'da ise seyir yavaşlamış olsa bile yeni vakaların olduğunu görmekteyiz. MERS-CoV'da vaka sayısı 878 ve ölüm sayısı ise 318'dir."



Hatipoğlu, gerek Ebola'nın ve gerekse MERS-CoV virüslerinin özgün bir tedavisi olmadığından hastalığın tanınması yanında, bulaşma ve korunma yöntemlerinin iyi bilinmesi gerektiğine işaret ederek, mesajların halka doğru ulaştırmanın önemli olduğunu, panik yapmadan kurulacak doğru iletişimin bu salgın savaşlarında işlerini kolaylaştıracağına dikkati çekti.



Gelecekte ulusal ve küresel sancılara neden olacak enfeksiyon hastalıklarıyla ciddi şekilde mücadele edilmesi gerektiğini aktaran Hatipoğlu, "Tanı, tedavi ve korunma alanındaki büyük ilerlemelere rağmen, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre enfeksiyonlar halen dünyadaki ölüm nedenlerinin dörtte birini oluşturmaktadır" ifadelerine yer verdi.