Ebola ile mücadele sürüyor

ABD, ebolayla mücadele kapsamında şu ana dek 540 askerini Batı Afrika'ya gönderdi. ABD

Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, bu sayının sürekli artış gösterdiğini belirterek, “Her hafta

mütemadiyen asker gönderiyoruz” dedi. ABD bölgeye en az dört bin asker göndermeyi planlıyor.

Salgın hastalık konusunda uzman 100 kadar ABD'li sivil doktor ve sağlık görevlisinin halen bölgede

bulunduğu açıklandı.

BM'den yardım talebi

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki Moon yayınladığı mesajla Ebola ile

mücadele konusunda BM bünyesindeki ülkelerden daha fazla maddi yardımda bulunmalarını istedi.

Çok sayıda ülkenin destek sözü verdiğini hatırlatan Moon, “Şimdi artık eylem zamanı geldi. Ebola

küresel bir sorundur ve küresel çözümler üretilmesini gerektiriyor” dedi. Ebola için oluşturulan

yardım fonuna şimdiye kadar 100 bin dolar yatırıldığı açıklanırken, milyarca dolara gereksinim olduğu

kaydedildi. 100 bin doların ise Kolombiya hükümetince bağışlandığı ifade edildi.

'İmkanı olan gitsin'

Almanya'da da Federal Hekimler Odası

(Bundesaerztekammer) imkânı olan tıp doktorlarını Ebola ile

aktif şekilde mücadele etmeye çağırdı. Hekimler, Federal hükümetten de bölgeye gönderilecek

gönüllü doktorlar için uygun koşulları hazırlamasını istedi. Ayrıca halka da çağrıda bulunan Hekimler

Odası, Ebola'dan etkilenen ülkeler için açılan bağış kampanyalarına maddi destekte bulunmalarını

istedi. Uzmanlar Afrika'nın batısındaki salgının önlenmesi için aşı kampanyaları başlatılmasını

öneriyorlar.

İspanya'dan iyi haber

Bu arada İspanya'da Ebola virüsü taşıdıklarından kuşkulanılan dört kişiden ikisinde virüse

rastlanmadı. Diğer iki kişi ise halen kontrol altında tutuluyor. Afrika dışında

bir insana bulaşan ilk

Ebola vakası İspanya'da meydana gelmişti. Ebola tedavisi için

Afrika'dan getirilen iki hastayı tedavi

eden bir hemşireye bu virüs bulaşmıştı. Hemşirenin tedavisi Madrid'de özel donanımlı bir hastanede

sürüyor.

