Ebola ile mücadele sürüyor

ABD, ebolayla mücadele kapsamında şu ana dek 540 askerini Batı Afrika'ya gönderdi. ABD
Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, bu sayının sürekli artış gösterdiğini belirterek, “Her hafta
mütemadiyen asker gönderiyoruz” dedi. ABD bölgeye en az dört bin asker göndermeyi planlıyor.
Salgın hastalık konusunda uzman 100 kadar ABD'li sivil doktor ve sağlık görevlisinin halen bölgede
bulunduğu açıklandı.
BM'den yardım talebi
Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki Moon yayınladığı mesajla Ebola ile
mücadele konusunda BM bünyesindeki ülkelerden daha fazla maddi yardımda bulunmalarını istedi.
Çok sayıda ülkenin destek sözü verdiğini hatırlatan Moon, “Şimdi artık eylem zamanı geldi. Ebola
küresel bir sorundur ve küresel çözümler üretilmesini gerektiriyor” dedi. Ebola için oluşturulan
yardım fonuna şimdiye kadar 100 bin dolar yatırıldığı açıklanırken, milyarca dolara gereksinim olduğu
kaydedildi. 100 bin doların ise Kolombiya hükümetince bağışlandığı ifade edildi.
'İmkanı olan gitsin'
Almanya'da da Federal Hekimler Odası
(Bundesaerztekammer) imkânı olan tıp doktorlarını Ebola ile
aktif şekilde mücadele etmeye çağırdı. Hekimler, Federal hükümetten de bölgeye gönderilecek
gönüllü doktorlar için uygun koşulları hazırlamasını istedi. Ayrıca halka da çağrıda bulunan Hekimler
Odası, Ebola'dan etkilenen ülkeler için açılan bağış kampanyalarına maddi destekte bulunmalarını
istedi. Uzmanlar Afrika'nın batısındaki salgının önlenmesi için aşı kampanyaları başlatılmasını
öneriyorlar.
İspanya'dan iyi haber
Bu arada İspanya'da Ebola virüsü taşıdıklarından kuşkulanılan dört kişiden ikisinde virüse
rastlanmadı. Diğer iki kişi ise halen kontrol altında tutuluyor. Afrika dışında
bir insana bulaşan ilk
Ebola vakası İspanya'da meydana gelmişti. Ebola tedavisi için
Afrika'dan getirilen iki hastayı tedavi
eden bir hemşireye bu virüs bulaşmıştı. Hemşirenin tedavisi Madrid'de özel donanımlı bir hastanede
sürüyor.