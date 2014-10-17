T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Ebola ile mücadele sürüyor

Afrika'da ortaya çıkan Ebola salgınının dünyayı tehdit eden bir tehlikeye dönüşmemesi için önlemler alınıyor. BM, ABD ve Almanya tüm dünyaya ortak mücadele için çağrıda bulundu.

17 Ekim 2014 18:36

ABD, ebolayla mücadele kapsamında şu ana dek 540 askerini Batı Afrika'ya gönderdi. ABD
Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, bu sayının sürekli artış gösterdiğini belirterek, “Her hafta
mütemadiyen asker gönderiyoruz” dedi. ABD bölgeye en az dört bin asker göndermeyi planlıyor.
Salgın hastalık konusunda uzman 100 kadar ABD'li sivil doktor ve sağlık görevlisinin halen bölgede
bulunduğu açıklandı.
BM'den yardım talebi
Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki Moon yayınladığı mesajla Ebola ile
mücadele konusunda BM bünyesindeki ülkelerden daha fazla maddi yardımda bulunmalarını istedi.
Çok sayıda ülkenin destek sözü verdiğini hatırlatan Moon, “Şimdi artık eylem zamanı geldi. Ebola
küresel bir sorundur ve küresel çözümler üretilmesini gerektiriyor” dedi. Ebola için oluşturulan
yardım fonuna şimdiye kadar 100 bin dolar yatırıldığı açıklanırken, milyarca dolara gereksinim olduğu
kaydedildi. 100 bin doların ise Kolombiya hükümetince bağışlandığı ifade edildi.
'İmkanı olan gitsin'
Almanya'da da Federal Hekimler Odası
(Bundesaerztekammer) imkânı olan tıp doktorlarını Ebola ile
aktif şekilde mücadele etmeye çağırdı. Hekimler, Federal hükümetten de bölgeye gönderilecek
gönüllü doktorlar için uygun koşulları hazırlamasını istedi. Ayrıca halka da çağrıda bulunan Hekimler
Odası, Ebola'dan etkilenen ülkeler için açılan bağış kampanyalarına maddi destekte bulunmalarını
istedi. Uzmanlar Afrika'nın batısındaki salgının önlenmesi için aşı kampanyaları başlatılmasını
öneriyorlar.
İspanya'dan iyi haber
Bu arada İspanya'da Ebola virüsü taşıdıklarından kuşkulanılan dört kişiden ikisinde virüse
rastlanmadı. Diğer iki kişi ise halen kontrol altında tutuluyor.  Afrika dışında
bir insana bulaşan ilk
Ebola vakası İspanya'da meydana gelmişti. Ebola tedavisi için
Afrika'dan getirilen iki hastayı tedavi
eden bir hemşireye bu virüs bulaşmıştı. Hemşirenin tedavisi Madrid'de özel donanımlı bir hastanede
sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AfrikaEbolaABDAlmanyaBatı AfrikaSavunmaBakanlığı Sözcüsü John KirbyBirleşmiş MilletlerGenel Sekreteri Ban MoonMoonKolombiyaFederal Hekimler OdasıFederalHekimler OdasıMadridWelle Türkçe DPA/Reuters/KNA/ TY/ BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24