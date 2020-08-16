Duygu Delen'in babası isyan etti: Mehmet Kaplan bir yıl önce bir kadının ölümüne sebep olmuş, serbest bırakılmasaydı kızım ölmeyecekti

Gaziantep'te 5 katlı binanın 4'üncü katındaki penceresinden düşerek yaşamını yitirdiği iddia edilen Duygu Delen'in babası Bülent Delen, kızının ölümünün şüphelisi olarak tutuklanan Mehmet Kaplan'ın geçtiğimiz yıl da bir kadına çarparak öldürdüğünü belirten baba "Bir gün sonra serbest bırakılmıştı. Bırakılmasaydı kızım ölmeyecekti" dedi.

13 Ağustos 2020 günü saat 16.30 sıralarında Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana gelen olayda, 5 katlı binanın 4'üncü katından düşerek ya da düşürülerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Duygu Delen dün Gaziantep Asri Mezarlığı'nda defnedildi.



Cenazeye hayatını kaybeden Duygu Delen'in ailesi, akrabaları, yakınları, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Bu çocuk zaten başka birinin ölümüne sebep olmuştu"

Cenaze defin işlemleri sonrası açıklamalarda bulunan baba Bülent Delen, "Ben adalete inanıyorum güveniyorum. Bu çocuk zaten bir yıl önce de başka birinin ölümüne sebep olmuştu. Daha önce de alkollü halde 33 yaşında bir kadının ölümüne sebep olmuştu ve bir gün sonra bırakılmıştı. Benim çocuklarım gitsin askerde şehit olsun, vatan için canlarını versin başım gözüm üstüne ama bir canın alınması bu kadar kolay olmamalı. Sizce olması lazım mı? Bu işin peşini bırakmayacağız. Adalet yerini bulsun istiyoruz. Allah belalarını versin diyorum bela okumak da istemiyorum ama Allah kahretsin onları" dedi.

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