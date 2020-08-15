Atlantik Halı’dan Duygu Delen'in ölümü hakkında açıklama

Duygu Delen, Atlantik Halı’nın sahibi Bileç Kaplan’ın oğlu Mehmet Kaplan’ın evinin 4. katından düşerek yaşamını yitirdi. Kaplan "çocuğun cinsel istismarı" ve "kasten öldürme" suçlarından tutuklandı. Atlantik Halı'dan konuya ilişkin bir açıklama geldi. Açıklamada Mehmet Kaplan'ın ismine yer verilmezken, "Yaşanan elim olayın derin hüznünü ve üzüntüsünü yaşıyoruz" denildi.

Duygu Delen’in şüpheli şekilde ölümünün bir kadın cinayeti olabileceği, Delen’i eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Kaplan’ın aşağı ittiği iddia ediliyor.

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Mehmet Kaplan geçen yıl alkollü araç kullanırken Zeynep Berna Atay'a çarparak onun ölümüne neden olmakla suçlanmış ve tutuksuz yargılanmıştı. Davayla ilgili hukuki süreç devam ediyor.

Mehmet Kaplan’ın babası Bileç Kaplan’a ait Atlantik Halı isimli firmadan ise bir açıklama yapıldı. Açıklama şöyle:

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