Duygu Delen'in şüpheli ölümü: Olayla ilgili neler biliniyor?

Gaziantep'in Batıkent Mahallesi'nde Perşembe akşamı Mehmet Kaplan'ın dördüncü kattaki evinden aşağı düşen 17 yaşındaki Duygu Delen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Duygu Delen'i aşağı ittiği iddia edilen Mehmet Kaplan Cuma günü önce gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Kaplan daha sonra "çocuğun cinsel istismarı" ve "kasten öldürme" suçlarından tutuklandı.

https://twitter.com/gul_davut/status/1294362279652339713

20 yaşındaki Mehmet Kaplan'ın tutuklanması öncesi sosyal medyada #duyguiçinadalet etiketi, Türkiye'de Twitter'da TT (trending topic) olmuştu.

Duygu Delen'in düşme anının görüntüleri ise güvenlik kameralarına yansımıştı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı dosya hakkında gizlilik kararı aldı.

'İntihar süsü verilmeye çalışılıyor'

BBC Türkçe'ye konuşan Duygu Delen'in bir arkadaşı, Duygu'nun da tıpkı Şule Çet gibi binadan atıldığını ve olaya intihar süsü verilmeye çalışıldığını savundu.

Duygu Delen'in arkadaşları, lise son sınıf öğrencisinin Mehmet Kaplan'la 6 ay süren ilişkisinin, Kaplan'ın fiziksel şiddet uygulaması nedeniyle 4 ay önce bittiğini öne sürüyor.

İlişkiyi Duygu Delen'in bitirdiğini belirten arkadaşları, Mehmet Kaplan'ın madde bağımlısı olduğunu ve ailesinin nüfuzunu kullanarak suçlarının örtbas edildiğini iddia ediyor.

Duygu Delen'in arkadaşlarına göre Mehmet Kaplan Duygu'yu tehdit ederek evine götürdü, evde uzun süren bir tartışma yaşandı, tartışma arbedeye dönüştü, genç kız evin balkonundan aşağı atıldı.

Mehmet Kaplan, ifadesinde ne dedi?

BBC Türkçe'nin edindiği bilgiye göre ise Mehmet Kaplan ifadesinde 3,5 ay önce ayrıldığı Duygu Delen'le barıştığını, telefonuna bir başka kadından gelen mesaj üzerine Duygu'nun sinirlendiğini ve bu yüzden tartışmaya başladıklarını söyledi.

Mehmet Kaplan ifadesinde ayrıca Duygu Delen'le evlenmek istediğini ama tartışma sırasında Duygu'nun da başka erkek arkadaşlar edindiğini söylediğini, bunun üzerine Duygu'ya "Bu saatten sonra seninle ilişkim bitmiştir, eğer başka erkeklerle olduysan seninle evlenmem" diyerek ondan evden gitmesini istediğini belirtti.

Kaplan'a göre Duygu Delen "Ben tüm umutlarımı sana bağlamıştım" diyerek evden gitmek istemedi.

Mehmet Kaplan, cama vurup kanattığı elini yıkamak için banyoya gittiği sırada odadan gelen sesle balkona koştuğunu ve Duygu Delen'i aşağıda yatarken gördüğünü iddia etti.

Mehmet Kaplan geçen yıl alkollü araç kullanırken Zeynep Berna Atay'a çarparak onun ölümüne neden olmakla suçlanmış ve tutuksuz yargılanmıştı. Davayla ilgili hukuki süreç devam ediyor.

Müvekkiliyle ilgili tüm bu iddiaları sormak istediğimiz Mehmet Kaplan'ın avukatı röportaj talebimize ve telefonlarımıza yanıt vermedi.