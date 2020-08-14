Pencereden düşen Duygu Delen'in şüpheli ölümü üzerine gözaltına alınan erkek arkadaşı Mehmet Kaplan tutuklandı

Gaziantep'te, pencereden düşerek yaşamını yitiren kız arkadaşı Duydu Delen'in şüpheli ölümünün ardından gözaltına alınan Mehmet Kaplan, tutuklandı. Avukat Ömer Faruk Akan yaptığı paylaşımda "Şüpheli Sulh Ceza sorgusu ardından tutuklandı" ifadelerini kullandı.

Olay, 13 Ağustos akşamı Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. Duygu Delen, erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın yaşadığı 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evine gitti. Bir süre sonra Duygu Delen, evin penceresinden düştü. Kanlar içinde kalan genç kadını gören insanlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Delen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Delen'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Polis, Mehmet Kaplan'ı gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü. Emniyete götürülmesinin ardından adliyeye götürülen Kaplan, gün boyu süren işlemlerinin ve sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından adam öldürme suçunun nitelikli hali ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından tutuklandı.

Tutuklanan Mehmet K., gün içinde emniyetteki ilk ifadesinde olayı görmediği yönünde ifade vermiş ve olayla ilgisi bulunmadığını iddia etmişti.

"Birkaç kez vurdum"

Gaziantep Barosu'ndan avukat Ömer Faruk Alkan’ın Jurnal Türkiye’ye verdiği bilgiye göre savcılık dosya hakkında gizlilik kararı aldı. Sanığın ifadesinde ise, “Beraber eve geldik. Telefonumda fotoğraflar gördü. Tartıştık, birkaç kez vurdum. Elimi yıkama gittim. Olay gerçekleşti” dediği öğrenildi.

"Duygu'ya tehdit mesajı atmış"

Tele1’den Büşra İlaslan’a konuşan Duygu’nun yakın arkadaşı, Duygu’nun tehdit edildiği için eve gittiğini belirterek, şunları söyledi:

”Mehmet Kaplan, Duygu’nun eski erkek arkadaşı. gördüğü psikolojik ve fiziksel şiddet yüzünden ayrılmıştı. Olay öncesinde Duygu’ya tehdit mesajı atmış. Duygu bu nedenle o eve gitmiş. Mehmet Kaplan zaten uyuşturucu bağımlısı ve daha önce de hamile bir kadının ölümüne sebep oldu. Alkollü araç kullanırken bir kadına çarptı ve hiçbir ceza almadan kurtuldu. Ailesi eli kolu uzun insanlar. Paylaşılan videolarda tedirginliği tavırları belli oluyor zaten. Evde çıkan uzun süreli uzun süreli arbede ve boğuşma olmuş. Vücudunda kırık ve darbe izleri bulundu. Duygu kesinlikle canına kıyabilecek biri değildi. Olay yerinde anlık müdahalelerle hayata döndürülmüş ama hastaneye ulaşamadan yaşamını yitirmiş. Üstü örtülmeye çalışılan bu cinayette sessiz kalınmamalı. Destek bekliyoruz. Başka canlar yanmasın.”

Öte yandan, Şehrin tanınan iş insanlarından birinin oğlu olduğu öğrenilen Mehmet Kaplan'ın, Ocak 2019'da alkollü ve ehliyetsiz araç kullanırken çarptığı 35 yaşındaki Zeynep Berna Atay'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

TIKLAYIN - Gaziantep'te şüpheli kadın ölümü; erkek arkadaşının evinin penceresinden düşen Duygu, hayatını kaybetti!

TIKLAYIN: Atlantik Halı’dan Duygu Delen'in ölümü hakkında açıklama