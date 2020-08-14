Gaziantep'te şüpheli kadın ölümü; erkek arkadaşının evinin penceresinden düşen Duygu, hayatını kaybetti!

Gaziantep'te, erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'nın evinin penceresinden düşen Duygu D. (17) yaşamını yitirdi. Mehmet Kaplan gözaltına alırken, Duygu D.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. Duygu D., erkek arkadaşı Mehmet K.'nin yaşadığı 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evine gitti. Bir süre sonra Duygu D., evin penceresinden düştü. Kanlar içinde kalan genç kızı gören mahahalleli, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Duygu D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Duygu D.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.Polis, Mehmet Kaplan'ı gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Duygu D.'nin şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Şehrin ileri gelen iş insanlarından Atlantik Halı'nın sahibinin oğlu olduğu öğrenilen Mehmet Kaplan'nın, Ocak 2019'da alkollü ve ehliyetsiz araç kullanırken çarptığı 35 yaşındaki Zeynep Berna Atay'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sosyal medyada Duydu D'nin şüpheli ölümü sonrası etkin soruşturma yürütülmesini isteyen kadınlar #duyguiçinadalet kampanyası başlattı.