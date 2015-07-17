Japonya’nın Nagazaki şehrinde, dünyanın ilk robot oteli açıldı. Henn-na adlı otelde çalışanların büyük kısmı "yapay zekaya" sahip. Toplam 10 robotun bulunduğu otelde robotlardan 3'ü resepsiyon görevlisi, 4'ü kapıcı, 2'si hizmetçi ve 1'i vestiyerde görevli. Robotlar nefes alıyor, gözlerini kırpıyor, muhatapla göz teması kuruyor. Birkaç farklı tonlamaya sahip olan robotlar Japonca, Çince, Korece ve İngilizce konuşabiliyor.

Otelin kendisi de yüksek teknolojiyle donatılmış. Odaların kapılarında yüz tanıma teknolojisi kullanılıyor. Odaların içinde, müşteri için en uygun sıcaklığı ayarlamak için vücut sıcaklığını belirleme sistemi çalışıyor. Henn-na Oteli'nde ayrıca güneş enerjisi ile diğer enerji tasarrufu tekniklerinden yararlanılıyor.

Projenin başarılı olması ve otelin popülerlik kazanması durumunda, uzmanlar "robootelleri" geliştirmeye devam ederek sayılarını dünya genelinde artırmayı planlıyor.