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Yaşam
Deutsche Welle

Kuyruklu yıldıza inen uzay robotu uyandı

Çuri olarak anılan 67P/Çuryumov Gerasimenko kuyruklu yıldızına indirilen sonda aracı Philae dünya ile tekrar temas kurdu.

14 Haziran 2015 18:06


Alman Havacılık ve Uzay Kurumu (DLR), 7 aydır haber alınamayan Philae'nin dünyaya yeniden bilgi göndermeye başladığını duyurdu. Philae'nin cumartesi günü Orta Avrupa saati ile 22.28'de dünya ile tekrar temas kurduğu açıklandı.

"Philae'nin durumu iyi. Eksi 35 derece çalışma sıcaklığına sahip ve yeterince enerjisi var" diyen proje müdürü Stephan Ulamec uzay robotunun çalışmaya hazır durumda olduğunu söyledi.

DLR, Philae'den gelen 300 yeni veriyi değerlendirmeye aldı. Aracın iletişim kurmadan önce uyandığı sanılıyor, ancak bunca süre neden sinyal göndermediği henüz açıklığa kavuşturulabilmiş değil.

Avrupa Uzay Ajansı'na (EAS) ait uzay aracı Rosetta, geçen yılın kasım ayında robot Philae'yi kuyruklu yıldız Çuri'ye indirmişti. Philae gök cisminden aldığı toprak örneklerini analiz etmiş ve topladığı verileri dünyaya aktarmıştı. Robotun güneş enerjisiyle şarj olduktan sonra tekrar çalışması bekleniyordu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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GerasimenkoPhilaeHavacılıkUzay KurumuOrta AvrupaStephan UlamecUzay AjansıRosettaWelle Türkçe AFP DPA

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